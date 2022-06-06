「離開比留下容易」，這句經常被政治人物引用的話，有時也是婚姻關係的實況。

「事情都已經過了半年，她還是疑心極大，情緒十分反覆，這陣子還有說有笑，下一陣子就沉默不語。有時不知她是無心還是有意，常會說一些『有骨』的話埋怨、挑剔或指責我。唉，她不斷重提已經過去的事，不但無助於大家關係，對她自己也沒有好處。」他慨嘆自己的婚外情早已完結，半年以來行為循規蹈矩，卻仍沒法令太太重拾對他的信任。

「這情況或許正反映不忠對婚姻關係的破壞力和殺傷力，遠比你想像的大得多。」我對他說。

出軌後重新修補婚姻，並不是單靠出軌者一句「我錯」及被出軌者一句「原諒」就完成，這不是他們不想盡快雨過天清，也不是她不想放下，而是由情感受傷走到關係重建，本身就是一個對關係未具信心、情緒不斷起伏的過程。

出軌後想重建婚姻，需要經過以下歷程：

1）出軌者必須終止婚外情；

2）出軌者須向被出軌者致歉，深切明白出軌對伴侶和關係作出的傷害；

3）雙方表達重建婚姻關係的意欲和決定；

4）檢視個人及過去婚姻關係的相處模式及潛藏問題，避免將來再發生以「婚外」方法去解決「婚內」問題；

5）有足夠心理準備去面對和盛載生活中懷疑與信任、想抗拒又想親近的矛盾與起伏；

6）重建健康的相處方法，培育彼此感情，經驗親密與信任的感覺。

「人對感情問題覺得難以駕馭，大部分不是因為缺乏理性分析，而是被複雜而動盪的情緒所束縛，這情況會令出軌者覺得對方沒有真正原諒自己，被出軌者會懷疑自己心胸狹窄、缺乏包容。情感復原路上出現跌宕，不是因為愛得不夠，而是傷得太深。」我希望他明白破壞可以是瞬間的事，重建卻是耗時的歷程。

「原來『出嚟行，真係要還』，而且即使願意還，條路也不易行。」他面露苦笑地說。