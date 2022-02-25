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註冊中醫師楊明霞

25/02/2022

打疫苗後作感冒、針口痛？打針前後焗防風熱茶打底！按哪些穴位、經絡可增強免疫力？

#茶療 #楊明霞 #疫苗副作用 #防疫 #抗疫 #疫苗 #針口痛 #免疫力 #打針後不適 #中醫 #穴位 #打針 #大腸經 #肺經
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　　疫情反覆，有不少市民已經接種了疫苗。接種疫苗後，不少人都出現作感冒的情況，例如口乾、喉嚨痛、鼻塞，甚至手臂會感到痛楚。究竟我們要如何解決呢？今集就會跟大家講講如何紓緩副作用和提升免疫力的小貼士！

 

註冊中醫師楊明霞

 

 

下頁睇點減少打針後不適+增加免疫力方法

 

 

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