踏入夏天這段時間，很多人都受到暗瘡的困擾，主要原因就是氣溫和濕度上升，皮脂腺會因而分泌旺盛，倒塞毛囊就會長暗瘡。今集輕養生就會剖析暗瘡成因、暗瘡位置代表甚麼身體毛病以及分享有甚麼茶療和食療可以幫助紓緩暗瘡的情況。

註冊中醫師楊明霞

暗瘡有分不同證型嗎？

（圖片來源︰iStock）

暗瘡其實有分兩大類︰一是虛證型，二是實證型。虛證型暗瘡難以成膿，就好像成膿與不成膿之間，皮損的部分偏淺粉紅色或有時偏白；如果是實熱型或實證型暗瘡，暗瘡通常偏紅腫、較多膿。虛證型暗瘡亦細分兩類，有分氣虛型和陰虛型。氣虛型暗瘡主要是肺脾偏虛所致，伴隨的症狀是有氣無力、易累；陰虛型暗瘡伴隨的症狀就是手心熱、口乾鼻發熱等。

另外，實證型暗瘡都有分幾類。第一類就是肺熱型，他們易流鼻血、口乾、易感冒等；第二類就是脾胃濕熱型，通常伴隨口苦、口乾、面油特別多的症狀；再來就是心火旺或是肝火旺的暗瘡，心火旺暗瘡患者易煩燥，特別容易因為煩燥而令暗瘡加重，肝火或肝鬱型的人情緒低落、忟憎都會令暗瘡加重。

暗瘡位置可反映身體毛病？

其實暗瘡位置或多或少反映體質。 額頭有暗瘡通常跟心火有關，病人容易脾氣暴躁

或是趕死線、考試時都易在額頭長暗瘡。而臉頰的位置跟我們的肝和肺有關， 左邊臉頰是肝、右邊臉頰是肺，臨床上當然以把脈為準，但是一般臉頰長暗瘡代表有肺熱或肝火。

另外，壓力型的暗瘡就會出現在面部邊緣，因為這些位置是肝膽經、三焦經運行的地方。如果是內分泌失調和腸胃差的人，就會在嘴唇四周容易長暗瘡；在鼻長暗瘡則代表肺熱 ，感冒痊癒的病人易在鼻邊長暗瘡就是因為肺熱清出。

中藥面膜及食療推介

濕熱型焗茶

材料及分量︰薏米（3錢）、竹葉（2錢）、燈芯草（1錢）

飲法︰用熱水焗20分鐘就可飲用、可不斷沖泡

虛熱型焗茶

材料及分量︰玉竹（3錢）、百合（2錢）、雪耳（1朵）

飲法︰將雪耳泡開，清走白色部分；用熱水焗20分鐘就可飲用

註︰以上藥材亦可以用來煲湯，加入半斤瘦肉和無花果，煲約一個半至兩小時便可

暗瘡中藥面膜

材料及分量︰綠豆（3錢）、金銀花（3錢）

用法︰將綠豆和金銀花磨成粉，然後加點蒸餾水調成糊狀 ，敷在已清潔的臉上；一星期敷一至兩次，每次敷大概五分鐘左右，敷完用清水洗淨就可以