不論基於甚麼原因，我們隨時有機會需要長時間留在家裡，如何解決一日三餐，值得思考，繼而作出適當的準備。

無法外出的最大影響，就是難以購買新鮮食品，但轉念想想，外國生活的朋友，日常飲食十之八九不也是進食預先包裝的冰鮮或冷藏食品嗎？肉類、海鮮、蔬菜，甚至麵包薄餅，比比皆是。

形勢比人強，我們也得改變思維，突破固有框架，在預計沒有鮮品供應的日子前，儲備一點冰鮮、冷藏或乾貨食品，以妨萬一。沒必要瘋狂囤積，只要冷靜分析，客觀判斷，適量添置，做好基本，已然足夠，切忌自製恐慌。

過往我較少購買這類冷藏食品，這陣子近距離觀察，才發現市場供應的，多是大包裝，我跟外子這類小家庭，肯定無法一次過啃掉，例如：作配菜的冷藏青豆，二人家庭一包可作六、七次使用，如每次烹煮，重覆解凍又再次冷藏，此過程必定影響食物質素。

為此，我盡量選擇備有獨立包裝的冷藏食品 ，如下圖的豬肉漢堡及三文魚柳，都是每件獨立分開包裝的，選好分量才解凍，即可避免食物反覆面對溫差。

算是豆腐這類半鮮品，也有獨立包裝出售，既方便又保鮮。

迫不得已，盡數都是巨型大包裝的話，買回來後，我會一次過把食品解凍，分作數小份，再作儲存。

如下圖的豬腩肉，大大的一件，解凍後，按平日的食量，切成小份，以錫紙包裹，貼上食物名稱及食用期等資料，方便識別。

又如下圖早餐用的煙肉片，一包約八至十片，我把兩片納為一組，以保鮮紙包好，放入食物儲存盒，貼上原本包裝的食用期標籤，一目了然。

其他包裝蔬菜如青豆、粟米、紅蘿蔔等，處理手法一樣。

都說適者生存，境隨心轉，一起發揮小宇宙，小日子也可以大滿足！且看我某天的三餐自煮菜式：

1. 早餐 - 雙蛋煙肉配多士咖啡

2. 午餐 - 日式咖哩蘋果粒飯

- 這一道素菜，做法簡單快捷。

- 材料：日式咖哩、蘋果和白飯。

- 做法：把蘋果切成小粒，以小鍋加少許油，慢火煮熱後加入適量水份，不用加蓋，煮至蘋果粒略為軟身，加入咖哩磚粒同煮，定時攪拌直至磚粒融化後，再煮3分鐘，即成。

-日式咖哩於一般日本超市有售，我特別喜歡這一款，除了因為味道適中，不濃不辣外，重點在於它那獨立「磚粒」的設計，仿如朱古力般，一格格，分開取用，靈活方便。

3. 晚餐 - 牛油青豆三文魚拌飯素鰹魚絲醋汁飯

- 材料：已詳列於標題

- 做法：

> 青豆解凍後以大熱滾水浸泡3分鐘除去冷藏雪味。

> 以慢火預熱平底鍋，加入牛油、青豆同煮幾分鐘至青豆軟身，盛起。

> 同一平底鍋，不用清洗，放入三文魚煎香至熟透，盛起。

> 白飯煮好後注入適量壽司醋，拌勻。

> 以大碗放入三文魚及白飯，搓爛三文魚與白飯拌勻，加入牛油青豆、飯素及鰹

魚絲，即成。

不愛西式日式，只愛吃中式飯菜的閑人，儲備些少乾品及蔬菜，也可自煮自娛，自得其樂，例如梅菜臘腸煲仔飯或蝦乾冬菇津菜雲耳煲，都是不錯的選擇啊！







