因為主持人Chris Rock 的一句話，奧斯卡頒獎典禮一夜間成了奧斯卡「頒掌」事件，一星期過去，事件繼續發酵，社交媒體幾近洗版，三位當事人：Chris Rock, Will Smith 及Jada Pinkett Smith的名字，瞬間成為網絡搜尋的大熱關鍵詞。

世界實在太悶，難得來點熱鬧，無傷大雅的諸事八卦，有助身心短暫療癒。

「頒掌」當日的現場實況，有片有圖，鋪天蓋地，不贅。事件背後，眾說紛紜：

（網上圖片；圖片由作者提供）

1. Chris Rock對於Jada Pinkett Smith「鬼剃頭」一事，全不知情，台上所說，純粹開玩笑。

2. Chris Rock出名「口痕」，說話缺德，2016年擔任奧斯卡頒獎典禮主持時，曾以亞裔人士作笑柄，引起導演李安不滿，以其種族歧視行為，向主辦單位作出抗議。

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3. Will Smith護妻心切，不忿Chris Rock取笑Jada Pinkett Smith脫髮剃頭，為了保護老婆大人，挺身而出。

（網上圖片；圖片由作者提供）

4. Will Smith出手只為自保，但見他聽著Chris Rock的話時，本來還是笑吟吟的，及後看到老婆大人Jada Pinkett Smith口黑臉黑反白眼，電光火石之間，即時收起笑容，「大踏步神情確威武」的走到台上，在Chris Rock臉上大巴一擱。男士們都明白，此刻不拿出一點男子氣概動點粗，替老婆大人消消氣，往後肯定沒有好日子過。這一切，鏡頭都拍下了！

（網上圖片；圖片由作者提供）

5. Will Smith於暴力家庭成長，飽受困擾，童年陰影，長大後遂有暴力傾向。

6. Chris Rock, Will Smith 及Jada Pinkett Smith三人早有積怨。

是非八卦引人入勝的地方，就是可以「亂噏」，而「亂噏」過後，大多毋須付上任何責任，這一點令人最是療癒。

世界實在太悶，我也來湊湊熱鬧 ， 「亂噏」一下。

1. Jada Pinkett Smith生病脫髮一事，早於2018年已公開談論，Chris Rock說「並不知情」，有點托辭；何況，奧斯卡乃全球盛事，台上台下就主題、內容、對白與過場，必然經過製作團隊的精心設計、編寫、審核與綵排，對於Jada Pinkett Smith的情況，無論Chris Rock如何「懵盛盛」，其他人不可能全然不知，因為個人怨懟而公器私用，更不合理。

結論︰這是一個明知故犯、早已設定的冷笑話。

2. Will Smith上台「頒掌」一剎那，Chris Rock沒有因為突如其來、刻意挑釁的境況，而露出丁點意外神色，硬食一巴掌後竟也穩如泰山一動不動，站在原地，半步不移，除非內功深厚下盤極穩，這一點並不尋常。 再解讀Will Smith轉身下台一瞥，竟是嘴角含笑小沾沾，一臉童心未泯的孩子氣模樣，這個反應，相當怪異。

結論2：這是一個經過多次綵排的互動橋段。

（網上圖片；圖片由作者提供）

推倒別人的「亂噏」理據，為的是讓自己可以繼續「亂噏」。

我認為這場明知故犯、經過多次綵排、嘔心瀝血的大龍鳳，目的就是製造話題吸睛，引起市場關注，推高收視率。

抄錄網上資料，剛過去的奧斯卡頒獎典禮，於Will Smith「出掌」後，直播錄得1,540萬觀眾收看，較2021年的985萬，增長56%，透過社交媒體收看的觀眾約2,270萬，較2021年增長139%。

在市場反應連年失利、收視每況愈下的慘烈情況下， 憑Chris Rock 及Will Smith的精湛演技，令這一巴掌輕輕鬆鬆搶灘，為奧斯卡記下歷史一幕，簡直是世紀功業。

最新消息指Will Smith已公開向Chris Rock道歉，同時正式宣佈放棄奧斯卡主辦單位美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Pictures Arts and Sciences）的會籍，這意味著他將不能再對奧斯卡提名的電影進行投票。

投票權被剝奪，沒甚麼大不了，反正日後所拍的電影，仍然有資格提名奧斯卡，所以Will Smith此舉，並沒有動搖我那「亂噏」的陰謀論。

面對全球死寂停擺的當下，那一巴掌帶來的小騷動，令一眾相信自己「亂噏」有理。