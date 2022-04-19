從小到大，對於「探索我是誰」這類遊戲，我樂此不疲，星座、生肖、紫微斗數、八字、姓名學、手相學、生日密碼、九型人格，通通都是我的趣味小玩意。

這不是迷信，上述一概我們看來輕鬆平常得啖笑的分析預測，其實都是統計學，前人藉著長時間的觀察研究，結合廣泛經驗數據，整理出各式各樣、有條不紊的資料論說，全都是有根有據的。

既說資料都是統計整合而來，準確度不可能百分百，所以當描述某某星座如何如何，同是該星座的人，性格行為既有共通點，亦各有獨特處。閑來玩玩，不是消磨時間，而是找機會，了解自己多一點。

只有自己才最了解自己，是人生最大的誤會，借助工具，卻可以科學化數據化的把另一個自我素描出來，經年累月的探索，別有一翻體會。

基於純粹自娛的心態，幾十年來，都是自學沒拜師，從前靠書本找資料，近年則依賴互聯網。自學過程一般較慢，沒甚麼系統，不少時間花在資料整理，左一句右一段，掌握得來的知識有點零碎，自行推敲，難免錯漏，勝在不費分文，自得其樂。

近年「Human Design人類設計系統」甚受歡迎，這是另一套自我探索的工具，同樣是按出生年月日、時間及地點等資料作分析，但編寫出來的人類設計圖，資訊極多，我投放了不少功夫時間，此刻仍在圈外徘徊，可能是個人資質所限，也可能因為這課題的確較其他工具深奧，箇中要旨仍有待參透。

這人類設計圖引人入勝之處在於每一張人類設計圖幾乎都是個人專屬、獨一無二。我隨意輸入資料，取得以下人類設計圖作例子，閑人看看便知道多複雜。

（網上圖片；圖片由作者提供）

1. 甚麼是人類設計系統？

按每個獨立個體與生俱來的原始設定，結合印度脈輪理論，解構每人的基因設計、體內能量、意識與潛意識如何運作，協助我們以適當的技巧和策略與外界互動，消除內在的恐懼，改善人際關係，於面臨決定的時候，都可作出相對客觀正確的選擇。

按此知多一點點：甚麼是人類圖？

2. 如何取得人類設計圖？

又稱「人設圖」、「人生地圖」或「人生使用說明書」，網上不少平台提供中文或英文的免費服務，只要輸入相關資料，即可排列出自己的人類設計圖。

按此知多一點點：亞洲人類圖學會、Jovian Archive、全球人類圖學院

3. 每幅人類設計圖主要包含以下訊息：

- 九大能量中心：「薦骨、直覺、意志力、情緒、頭腦、邏輯、G中心、根部中心、喉嚨」，用以理解自己的強項和弱點，避重就輕。

（網上圖片；圖片由作者提供）

（網上圖片；圖片由作者提供）

- 四大類型：「生產/顯示生產者、投射者、顯示者、反映者」，揭示我們的天職和功能

- 五個能量動態定義：「無定義、一分人、二分人、三分人、四分人」，主要用於理解我們的能量體是如何工作

- 九種內在權威反映我們做決定時的方法

- 十二種人生角色

- 三十六條通道反映我們的天賦才華

- 六十四閘門透視我們的性格特質

（網上圖片；圖片由作者提供）

光看著就有點嚇人，這就仿如人生操作指引，有興趣，循序漸進，好好解讀，認清自己的特質，知所行止，適時適候，盡情發揮，正確運用，自會發現，這世上，沒有誰比誰較好，因為每一個體都是圓滿的。