如何把人類設計圖應用於人際關係及生活日常，是一門學問，好好掌握箇中竅門，多角度了解自己之餘，最重要是解構身邊人，讓大家相處時，可以避重就輕，減少不必要的誤會，對於認識久遠的家人、好友、同事，還是一概新相識，同樣奏效。

紙上談兵不如實例分享，我就給眾閑人粗略看看，我如何依仗人類設計，減低自己發脾氣及外子被我炮擊的機會，放生外子同時放生自己，讓歲月靜好，相安無事。雖然只是一個概述，好歹是親身經歷，真實不虛。

我盡可能加入相關連結，都是自己慣常查看的平台，閑人有興趣，可先編訂自己的人類設計圖，再按下列連結自行解讀。

我跟外子從學生年代認識至今，幾近四十年，人夾人，各自的優點缺點，也得接受，偶爾仍會因為他以下這些行為反應氣上心頭，但了解到他與生俱來的基因設定，我就學懂放下。

1. 情緒化

爆炸點

- 跟他初相識，就知道他是一個很情緒化的人，幾十年過去，他由始至終拒絕承認，甚至強調自己理性客觀。真相是：他時而熱血時而冷漠，大部份時間平和溫柔，一旦到了臨界點，就會變得出奇的憤怒，那莫名奇妙的突發性情緒低落，足以令我抓狂。

基因設定

- 能量中心：他的「情緒能量中心」是「填滿」的，這種固有的特質，一直操控著他的人生，同時影響身邊人，最受害的當然是我，這一點他從來否認，還要反過來說，我常常牽動他的情緒。

（網上圖片；圖片由作者提供）

- 內在權威：屬於「情緒型權威」，代表情緒能量變化頻繁，如波浪般起伏不定。

解決方案

- 學習接受他那複雜並帶有毀滅性的糟糕情緒，自製金鋼罩保護自己，不受他影響。

- 避免用「應該這樣、應該那樣」的方式要求他做決定，他需要較一般人長的時間思考，才可作出選擇。

- 每次他在情緒谷底時，不用分析不用開解不用鼓勵，完全避開他，讓他好好睡一覺是最佳良方。

2. 孤獨精

爆炸點

- 他是那種可以一整天獨處或獨自呆在圖書館，完全靜默不說話的人。近期愈老愈古怪，明明二人在家，一人在廳、一人在房，有話他不直說，竟然傳短訊！如果我瘋了，都是他害的。

基因設定

- 人生角色：他是「2／4」，一個絕對的隱士，需要海量的獨處時間，呆在自己的小天地，做自己喜歡的事情，不受打擾。外人誤以為他害羞，實情是他太多興趣，「自顧不暇」，那有餘暇，理會身邊人！

（網上圖片；圖片由作者提供）

解決方案

- 當他正在專注於某事某物時，無論如何，避免即時打斷他。

- 尊重他的生活節奏，因為在他的世界裏，只有「慢活」，沒有「立即」。

- 跟他吵架，我也得控制自己，盡量「短吵」，盡快「收聲」，讓他一人沉澱。

- 家居佈置，任由他負責，他需要打造一個令自己感到舒適安穩的歇息地，才可以從頻繁密集的日常生活和人際關係中抽離。

不是一面倒的數落外子，坦白講，他也調整了不少，而我，也不是省油的燈！

且看看我的人生角色，是「6／2」，屬於「專家威信的典範」，為人樂觀、不妥協、對人對己要求極高，還要目標清晰、積極上進、一夫當關、坐言起行。

（網上圖片；圖片由作者提供）

對於愛情，「6／2」人最是執拗，窮畢生精力追求的，不是有權有勢有車有樓的枕邊人，而是可以百分之二百可以信任依傍的靈魂伴侶，期間可能經歷一次又一次的幻滅和覺醒，一旦徹底失望，就會放手，老死不相往來，相當決絕。

試想：外子貴為隱士，凡事漫不經心，跟我這類講原則講規矩事事有要求的人一起生活，也夠他累吧！所以呢，多讀人類設計圖，知己知彼，一人一步，無需百戰百勝，只求天下太平。

（圖片由作者提供）