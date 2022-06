以「家暴男」標籤Johnny Depp的官司,終以完勝了結,還男神一個公道!六年過去,因為跟美女前妻Amber Heard對簿公堂,互揭瘡疤,形象盡毀,事業直插低谷。Johnny Depp在勝訴後,以一句 “Truth never perishes” (真理不滅) 平反自己的一肚子冤屈。

誰是誰非,不是一場官司就可以搞清楚,Johnny Depp施虐還是被虐,真相唯有當事人午夜夢迥,撫心自問才可出落石出,但這場官司剛開始的時候,輿論幾乎一面倒的攻擊他,只因世人都愛以貌取人,先入為主。

(網上圖片;圖片由作者提供)

例如一位穿著低胸裝、迷你裙的夜歸少女慘遇色魔,世人在同情她之餘,內心必然咕嘀:「好女仔點解著成咁? 點解玩到半夜三更先返屋企?」這就是未審先判。

Johnny Depp是否瀟灑俊朗,言人人殊,但他出道以來,那亦正亦邪的不羈形象,配上那時而慵懶時而憂鬱的眼神,活生生就是一個壞男孩。

不知從何時開始,Johnny Depp留了一頭凌亂長髮,衣飾搖滾叛逆,戴上一身銀器飾物,還有那刺滿手臂的印第安酋長頭像、骷髏骨頭和烏鴉圖騰紋身等,在給人一種頹廢暴走族的感覺。

(網上圖片;圖片由作者提供)

更致命的是,他曾擔演的電影角色大多怪裏怪氣,說話無厘頭,外型扮相還有一點嚇人,如:Edward Scissorhands剪刀手愛德華《幻海奇緣》( 1990 ) 、Captain Jack Sparrow積克船長《加勒比海盜》系列 (2003—2017)、Willy Wonka朱克力廠負責人《朱古力獎門人》( 2005 )、Sweeney Todd理髮師《魔街理髮師》( 2007 )及Mad Hatter瘋狂帽客《魔鏡夢遊》(2010 及2016)等等。

這樣的一個大壞蛋,好明顯就有虐打妻子的傾向。

(網上圖片;圖片由作者提供)

世人都是著相的,執著於眼前所見,偏離了事情的本質,凶神惡煞九成九是酗酒濫藥的壞人,一刻話不投機十成十就會動粗以拳頭解決問題。連聖人孔子都會犯上:「以貌取人,失之子羽」這陋習,何況世俗男女?

因為著相,我們也懶得求證。

美女前妻Amber Heard借助時勢吹風,高舉為女性發聲、爭取女權的旗幟,對Johnny Depp作出大控訴,一切以marketing的手法market 出來的所謂「家暴事件」,旋即引起全球關注,令Johnny Depp一夜之間成了千夫所指的世紀賤男。

被拆穿謊話連篇的Amber Heard,在官司輸掉後仍死撐大發偉論:”It is a setback. It sets back the clock to a time when a woman spoke up and spoke out could be publicly shamed and humiliated.” 她認為當女人為自己發聲,卻被大眾羞辱,即證明這是時代大倒退。

Amber Heard所說的大原則,我完全同意,但絕對不應該利用輿論,弄虛作假,這樣只會令如實生活、面對不公不義絕不屈服的女性感到丟臉,殘酷一點來說,揑造事實其實是一件相當自甘墮落的事。

(網上圖片;圖片由作者提供)



至於未審先判對別人造成的傷害,自覺還是不自覺,我們可能一直都是幫兇,只是程度深淺不一而已,卡通電影《Shrek》史力加便有這樣的一句:”Maybe you shouldn’t judge people before you get to know them” ,正是我們的人生座右銘,藉以好好守護每人心裏的一點真和一點善。

(網上圖片;圖片由作者提供)