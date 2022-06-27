前文分享電影締造的35年穿戴經典，此篇談談電影背後的小故事。

導演張婉婷跟羅啟銳於80年代一同到美國留學，電影《秋天的童話》裏的十三妹（鍾楚紅飾演），正是張婉婷的真身，電影內的部分人物也是真有其人的，就是故事內容有點虛虛實實。

當年張婉婷身無分文跑到紐約留學，窮學生最愛蒲唐人街，就這樣認識了「巢皮檸」，亦即電影內船頭尺 （周潤發飾演）的角色原型。舊雜誌曾經刊出巢皮檸的相片，一派型男模樣，任誰也無法想像，他如何由國內偷渡到香港，再跳船到美國作非法移民。

張婉婷想把一個女孩子跟一個非法移民，人在異地的故事好好拍下來，但當年找投資者開拍《秋天的童話》，對張婉婷來說，其實也歷盡艱辛。

開始的時候，電影公司對於以愛情故事為題材的電影，不甚了了，還要整個團隊十萬九千里遠赴紐約，外國取景所需要的資金，又是另一考量。最令電影公司卻步的，是張婉婷心目中的男主角，竟是當年有「票房毒藥」之稱的周潤發。

當年人稱「發仔」的周潤發，可說是電視台的超級紅人，電視劇《狂潮》的「邵華山」、《網中人》的程緯、《親情》的石暉和《上海灘》的許文強等等，早已令周潤發穩坐公仔箱一哥地位，偏偏走進大銀幕就連場敗北。

「發仔」變「發哥」還是電影《英雄本色》之後的事，當時《秋天的童話》尚未開拍，最終兩套電影，前者令發哥獲頒香港電影金像獎最佳男主角，後者榮膺金馬影帝。

都是導演獨具慧眼，看透了發哥在那一身爛撻撻的流氓角色背後，流著一股赤子的浪漫。35年前的發哥演技有多了得？

單看船頭尺送別十三妹一幕，就知道！

本以為精誠所至，花開結果，沒想到不過夢一場，船頭尺臨別依依，強顏歡笑，明明白白就是陳百強的名曲：「眼淚在心裏流，此際怎麼開口？」來一組連環快拍，玩味一下發哥的眼神和嘴角的微細變化，他真的每一個毛孔細胞也在演。

後來娛樂八卦報導，電影投資者當年曾建議男主角選用許冠文、洪金寶或成龍，慶幸導演堅持，否則沒有周潤發的船頭尺，《秋天的童話》多沒趣？

另一則八卦料，就是電影內的那隻錶和那條玫瑰金錶帶，據說是由一間本地古董鐘錶專門店精確鐘錶借出來的，孰真孰假，閑人有興趣，大可自行求証。

最後一則是百分百堅料，真實不虛！

電影設定十三妹居於紐約布魯克林 (Brooklyn) ，區內人口多環境雜，居所外牆四處塗鴉，乍看凌亂，遠看，色彩斑斕絢麗，仿如一片大畫布，這場景在電影內多次出現，更成為當年的電影宣傳海報。

這幅海報，有幸流進我手，一留，就35年。童話，已幻滅，人生，也沒剩下多少個秋天，來不及追悔，一切原來早已錯過。