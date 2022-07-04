颱風高掛前一天，萬物有靈，屋苑路旁大小樹木，聞風起舞，一地落葉，我沒林黛玉的癡情，不會搞甚麼「黛玉葬花」，何況掉下來的不是花朵，是綠葉片片？都拾起來，想著風球高掛，狂風暴雨，留在家裏安安靜靜，做點手作仔，祈求從定靜中，衍生智慧。

自製樹葉書籤好玩的地方在於：

- 成本極低，只因作為「主角」的樹葉，都是拾荒回來的恩物，不費分文。

- 最大的金錢支出，就是這件勞工洗衣皂，承惠$7。

- 工具簡單：一個破舊棄用的小煲、一支舊牙刷、一個大盆及一個棄用的發泡膠盒蓋。

- 製作過程獨自一人即可完成，毋須跟任何人洽商、合作或傾談。

- 一次手作仔即可製作多件成品，送禮自用兩皆宜。

製作過程

1. 取小煲注入清水，煲滾後調教至慢火，加入洗衣皂慢煮至完全溶解。

2. 拾回來的樹葉以清水略沖洗，放入上述肥皂水內，不用加蓋，沿用慢火煲煮。

3. 期間每隔8 - 10分鐘，以筷子攪動，亦可把上下層樹葉轉位，令樹葉平均受熱。

4. 樹葉變得軟身，盛起放入大盆，以流動清水一片一片稍稍沖洗，令樹葉降溫。

5. 於發泡膠盒蓋內注入少量清水，取一片樹葉平放在內，以舊牙刷輕輕刷洗葉面和葉底那稱作「葉肉」的柔軟部分。

6. 刷洗時盡量沿著葉脈方向，手要柔、力要輕，發泡膠盒蓋內清水變綠變濁便得更換。

7. 不一會，葉肉盡去，葉片呈透明狀，條條葉脈清晰可見。

8. 把葉片放在舊報紙上，瀝乾水份後，壓在厚厚的書本內半天，即大功告成。

手作仔。小心得

1. 煲煮時間難以一概而論，因為樹葉種類、大小、厚薄、組織結構與數量，煲的大小與注水量及爐頭的火力等等因素，均會影響煲煮所需的實際時間。

2. 我首次試做時，以45分鐘煲煮7 - 8片大小不一的樹葉，因為時間不足、熱力不均，部份樹葉的葉肉仍牢牢的黏在葉脈，未能除去，甚至因此而弄破了葉身，見圖示。

3. 學乖了，不要只抓著時間，要多角度觀察，邊煮邊注意，直至樹葉變得軟身，可取出一片嘗試洗刷一會，發現效果未如理想，即放回煲內，慢火再煮、再試。

不要問我，究竟要多少時間才可以完成一片樹葉書籤，既說這是自我療癒的 “Me Time”，甲某可以5分鐘快速刷洗5片葉，乙某選擇15分鐘慢慢刷洗1片葉，各人有各人的心思，每人有每人的需要，自己想玩幾耐就幾耐，自製療癒一刻，沒有成敗得失，只有經歷，純粹屬於自己的經歷！

每一片樹葉書籤，無論外型、大小、葉脈都是獨一無二的，把它化身成心意小咭，抄錄網絡上智者的雋言妙語，送給自己關心的人，令他們繼續成為我們心裏的獨一無二。