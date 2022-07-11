可能受小說、電影的影響，總覺得假日起床後，跟愛侶在家一起吃一頓精緻早餐，是一件頂級浪漫的人生美事，為此，結婚初期特別添置了咖啡機、榨汁機、多士爐，每星期買來各式食材，如雞蛋、煙肉、香腸及麵包，另備淡奶、牛油及果醬等配料。

用具多，功夫多，大龍鳳忙得團團轉，煮好已經一頭煙，偏偏同檯共膳的時間甚短，小說和電影裏，男女主角一起閱報、互道過去一星期遇到的人、幹過的事等等橋段，都是騙人的；三扒兩撥早餐吃罷，杯杯碟碟刀叉匙羹，還得洗抹一翻，多累！

最慘不忍睹是浪費食材。

一星期才做一次早餐，上星期吃不完的麵包，早已拋掉，伴咖啡用的淡奶開了封，擱上幾天已然壞掉，又得再買，各式凍肉長期堆在雪格，也不是辦法。

為了做兩份早餐，這樣花錢花時間，實在不划算。從興致勃勃到趣味索然，不過是幾個月之間的事，自製早餐是「大浪漫」還是「大誤會」，心中有數，自此只有掛風球無法外出，才會留在家裏做早餐。

但世事無絕對，喜歡跟討厭、熱愛跟抗拒，表面敵對，骨子裏，其實天生一對。打從今年年初開始，我又大志鴻圖，每天在家裏自製早餐，至今已持續半年，是次有備而來，目標清晰明確。浪費食材的問題，早已不成問題，因為自煮早餐已成為我的生活日常，不再是為了追求每星期一次的浪漫而進行，一切自可變得更有策略更有規劃。

如今家裏基本常備的食材包括：

1. 蔬果：牛油果、蕃茄、薯仔、檸檬。

2. 凍肉： 煙肉、火腿、香腸、三文魚等，市場上不乏不含激素和添加物的產品供應，盡量購買細小包裝，開封後 1 - 2天即可全數啃掉。

3. 伴食： 黑橄欖、自行醃製車厘茄香蒜醋汁紅黃甜椒及楓糖漿玉桂洋葱，可儲存一星期。

4. 罐頭食品：吞拿魚 、茄汁焗豆、粟米粒。

5. 雞蛋：這兩年日本入口的雞蛋百花齊放，蛋味濃郁又夠份量，市場供應多，價格相對合理，大可盡情品嚐。

6. 麵包：近年特別鍾情酸種麵包 (Sourdough bread) ，一來較易消化，亦相對耐放，算是買回兩、三天，稍微焗一焗，依舊可口味美。

作為一份完備的早餐，咖啡和多士，不可或缺。

關於咖啡，少糖走奶，早成習慣，所以家裏毋須再預備淡奶，不用擔心開封後過期變壞。反而多存了幾款不同產地的咖啡豆，試著按當日天氣、口味，隨心而行，沖泡不同的咖啡；既然我們可以因應每天的心情，配襯不同的衣飾穿戴，我們也可借助一口咖啡，讓每一天都是一個好開始。

至於多士，麵包是基本，牛油卻是靈魂，四出搜尋不同產地的牛油，也成了我的生活日常，這款來自法國的海鹽牛油，正是我的新寵，在熱暖香脆的多士上塗一小片，一口咬下，鹹鹹的海鹽在嘴裏翻騰，真箇欲罷不能，只得一口一口的繼續咬下去。





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