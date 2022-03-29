筆者自2002年開始訓練馬拉松跑手後，於過去20年都會在馬拉松終點，等候跑手衝線不下100場馬拉松比賽，見盡不少在艱苦情況下跨過終點的情景。最普遍的是跑手抽筋或受傷，拐吓拐吓地步過終點，意識模糊地搖搖擺擺過終點，因體力透支而被其他跑手攙扶着過終點，甚至乎進入休克狀態被其他跑手抬起過終點也有。筆者見過最經典的一幕，是有位跑手於波士頓馬拉松終點前100米左右，雙腳抽筋，寸步難行，跌跌撞撞，勉強站起來再行，行一步跌一跌，最後他決定利用膝頭及雙手，逐步爬行過終點，這個情景令筆者感動流淚。馬拉松的確可以顯示人類不屈不朽，永不放棄的精神。

（《求愛馬拉松》劇照）

馬拉松過程中有很多突發的事情，常見的是抽筋、肚痛、腳痛、撞牆等等。有些在預期之外，也有些是預期之內的，但無論遇到甚麼情況，大部分馬拉松跑手還是會選擇繼續跑下去，完成比賽。

人生馬拉松也一樣，遇到很多意料之外的情況。就以今次疫情為例，各行各業均受打擊，對部分行業來說，更是致命一擊。很多人失業，因限聚令及封閉處所等措施，令到很多職業被逼手停口停。筆者很佩服那些能夠放下身段，馬死落地行的朋友。他們見步行步，自力更生，但求可以自給自足，順利度過困境。

若有居安思危意念的朋友，可能在疫症之前，已經有防備之心，會預早準備。若人生一旦逆轉，會如何面對。例如：買定失業保險、考車牌、考的士牌，甚至學一門手藝，以備不時之需。今次疫情影響之下，筆者知道一些朋友轉為揸的士，其次是轉職保險行業、清潔工人、管理員或保安員，有些揸電單車送外賣，如果無車牌就做步兵送外賣等等，總之做人就是要拎得起、放得下，自力更生，不偷不搶，職業是無分貴賤的。

筆者聽聞因疫情重創的航空業，他們被辭退後，轉職各行各業，有些做咖啡師、演員、健身教練、地產經紀、陪月員、學護等等。最經典的還是一位飛機師，被辭退後立即轉任公共巴士司機，經過一段日子之後，他得到機會，重新被聘任為飛機師。這是一個活生生的例子，唔放棄，機會是留給有準備的人！

有關當局自從1月初收緊措施，關閉大部分處所後約兩個多月，決定於3月10日放寬，讓理髮店重開，讓市民可以剪髮。筆者相信有關當局是不希望見到全港市民，幾個月沒剪髮的情景，也可能會引發一些衛生問題，所以決定放寬，可以讓理髮店復業。當然，這一項決定已經挽救了不少面臨結業的理髮店，也拯救了不少手停口停的理髮師。

筆者是田徑教練，有幸屬於可以申請防疫抗疫基金指定的九十多個體育總會或機構之下，可以得到多少基金資助。但筆者知道有很多田徑教練，並不屬於這些指定機構之內，未能得到任何資助，而且在有關當局關閉所有運動處所後，完全手停口停，連起居飮食也成問題，真是「吊鹽水」。希望有關當局也考慮一下，既然會顧及外表衛生而放寬理髮業，就更加應該同時注重市民內在的心理、精神健康，開放各式各樣的運動處所，讓有意參與各式各樣運動，保持身體健康的市民，能夠訓練強健體魄，對抗疫情。而各種運動教練們，也能自力更生，自給自足吧。





