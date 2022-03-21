在這段疫情……不知還有多少朋友「被情所困」，work from home的朋友Annie就是其中之一。日常就連買餸也不敢出門，今天透過網上診室了解她的問題。她說：「我最近都是一直WFH，頸痛得很厲害啊，但是現在從頸部開始，一直拉扯著，連到前頸、鎖骨、肩前也很痛。」她為了紓緩這些工作問題，也曾在居家附近找西醫、中醫、按摩等進行治療，部分癥狀是得以處理，「那些醫師都以為WFH是一件優差，千萬不要以為在家工作很舒服，比在辦公室更辛苦。有時還要一直從早上九點開始做到晚上八點。比到公司上班更累啊！」

（圖片由作者提供）

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Annie在家中使用的，是一部小小的筆記型電腦，工作時間增加了，加上如此姿勢，一是駝背彎腰低頭加起來，一是頭部前傾，肩膊內縮，跟在筆記本電腦上工作無異。

她一邊說一邊模仿使用筆記本電腦的姿勢。很多人都知道使用電腦的工作姿勢，但由於工作繁忙的關係，或是保持一個姿勢過久，便會慢慢變成不良姿勢。這個過程很容易為頸部、肩部、腰部帶來勞損。Annie還說：「有位中醫師指出因而凸顯出頸部前端的疼痛，令我的胸鎖乳突肌的勞損明顯的加重了，接連牽扯到鎖骨那裏，很明顯是胸鎖乳突肌的問題。還教了幾招穴位按摩的方法，但都只能治標不治本。」

我只笑了笑、沒太多說話，網上診症是方便，但缺點是不能按壓查找痛症的準確位置，也不能了解每個關節位置是否正常，活動時的動態如何。只能按對話、病人的不同動作，以及按照每個不同「動作—變化—效果—評估」的方法找出下一步治療方向，經驗決定治療的成效。

當WFH的你，發現按摩、休息、熱敷、穴位、瑜珈運動，child pose等等方式都沒有效果，就連每隔20分鐘起來活動一下，再進行工作時，都未能有效改善。那今次介紹的終極運動，應該能令你有效改善問題。

放一個小波或毛巾卷在背心位置，利用背部後伸的動作加強腰背的伸展動作。這個動作一般也不會太僵緊，但當你的背肌過度疲勞時便會十分有效，重複10次。（圖片由作者提供）

雙手貼頸，以手肘支撐枱面，頭頸部向上伸展，腰前傾，接著頭頸彎前，腰背部彎曲向前，「弓」背，然後回覆開始的姿勢。全個動作不用停留。前後來回，重複10次。（圖片由作者提供）

以手肘依牆支撐，雙手抱頸，雙膝跪地，頸腰前彎，維持3—5秒，把脊椎後方的小關節全部打開，謹記，這些動作是緩慢進行，不應有響聲，更不應有痛楚的，重複10次。（圖片由作者提供）