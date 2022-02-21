近期Omicron勁爆，我們診所的網上視像診斷服務從2020年初開始運作以來，破單月升幅，當中也有不少是COVID-19 檢測確診陽性患者。由於近期爆疫嚴重，令人心徬徨，所以歸納出以下15 點臨床經驗，希望有助大家參考。

1. 中疫點算？

首先要冷靜，平心靜氣，不要緊張，因為緊張都冇用，這是訓練自我解難能力的機會。若果有相熟的網上視像診斷服務中醫，務必馬上致電預約，否則，一定冇位，現在確診個案或擔心自己會確診的人數眾多，實在一位難求。

若果沒有相熟的視診中醫，也要將自己情緒先沉澱下來，否則容易導致肝氣鬱結、鬱而化火、火毒內攻，導致病毒肆虐。 有病人中疫之後引發驚恐症，產生多種病徵（如：心悸、震顫、抽筋、頭暈、煩躁甚至幻覺、幻聽等），主要不是Covid引起，而是驚恐症。就算不出驚恐症，恐慌也會令免疫力下降，加重病情，臨床上很常見。

2. 應否隔離？

其實不需等結果，因為由發病到檢測報告出來，可能已經是七日之後的事，一般病毒如果處理得宜，七天也離你而去，當然，就算馬上得知被確診，若果處理不當，可能一世跟住你尾。

所以請看下面症狀，如果懷疑已經中疫，先洗手，戴上口罩，一定要做好清潔。 若有體弱、老人或小朋友同住，要考慮不只是把自己隔離，也盡量把小朋友、老人和體弱者隔離，不要等到陽性報告才隔離家人，因為已經太遲。安排好家人起居和隔離，之後就是在家好好休息，找相熟的中醫跟進你的病情。

3. 應否馬上去急症室？

發高燒、咳，你可考慮不用急於去急症室，因為去到都只是凍住瞓街，很大機會去到都只有⋯⋯等，並無特效藥食，最後都只獲派退燒藥、咳水，跟你去藥房買分別不大。但問題是這些藥物對抗病毒完全無效。你去醫院期間還會傳染人，四處奔波加上情緒不穩令體內陽氣凋亡，使身體情況更差。當然，大家也可根據衛生署的最新建議。

4. Omicron是否比Delta輕？

重症及死亡率肯定是較低的。Omicron的上呼吸道與肺炎症狀比較少，但氣管炎引起狂乾咳的情況更猛，傳染力亦較強。 喘較少，肺功能破壞較細，血氧不降，故重症及死亡率相對較低。但是Omicron亦可以引至嚴重的氣管炎或支氣管炎，以及身體機能問題如：胃口差、腹瀉便溏、疲倦等，令人十分辛苦及病程長（可長達數周甚至更長）。

若很擔心，懷疑可能係Delta（因為較易死人），不知幾時應該去醫院，可以在坊間購買Oximeter夾手指測血氧，血氧93以上不用入院。暫時見Omicron血氧很少降至93以下。有個指標，是否較為會安心呢！

5. Omicron有甚麼最明顯臨床病徵？

乾咳。初春潮濕，理應濕重，秋燥才會乾，所以乾咳是很明顯的警號。Covid初起就是咽喉痕痛 / 痕、乾咳。其他特別症狀包括：口乾、疲倦感、肌肉痛、寒熱往來、半夜出汗、味覺異常。還有一些和感冒相似的症狀，如：發燒（不一定會出現）、頭暈、頭痛、作嘔、胃納欠佳、便秘、腹瀉或腦霧等。

6. Omicron和Delta有甚麼不同的症狀？

Delta：發熱、喉痛、乾咳或痰咳、氣喘愈趨嚴重，數日至一星期後或有血氧下降危重化傾向，並見疲倦、骨痛、味覺異常（素體濕重病人尤甚）、失眠。 發燒比較明顯。

未有Omicron時，每次視診Covid病人，必建議購買Oximeter檢測血氧，因為血氧過低是轉危重的警示。低於93開始轉重，亦比較喘。最低見過80。

注意，退燒不一定是好轉！

若體內血氧已支援不了過高的新陳代謝，燒反而會退，重點要留意血氧、整體精神和身體機能。若果神志昏沉，就算燒退下來，也會出事，所以千萬別以為有事、冇事，服用退燒藥便完事。就等於煲水時，突然煤氣不足（陽氣不足），水便煲不沸來，這是陽氣敗壞的重要指標，緊記退燒不等如康復。

Delta實熱症比較多，所以多見：發熱、喉痛、咳喘、痰黃，但精神尚可，神志清醒。

身體較虛寒的，熱像不明顯，鼻水、痰甚至是透明，但咳喘嚴重，同時可見胃口差及腹瀉，這是轉危重前的情況，宜盡快扶正。若邪盛正虛，發熱持續，肺功能加速敗壞，全無胃口，甚至亡陽汗出不止，會導致亡陽死亡。

今年2月上旬開始，透過視診Omicron病人，症狀最大分別是，很少喘。有病人連燒12日而不喘，血氧95。若是Delta，血氧必降低過90。

Omicron：大部分乾咳、口乾舌燥，亦有體虛病人表現為表寒症：如：鼻水清稀、白痰、不渴、無燒。雖為表寒，但仍要留意肺熱情況，有病人見寒就搏命泡薑茶、燉洋葱、燉橙、焗陳皮水等長期飲用，結果導致肺熱加重，咳到聲音嘶啞。

7. 自我快速檢查，可否驗到Omicron？

只能作客觀性參考，千萬別盡信。主要因為Omicron在上呼吸道的病毒量少，加上自行取樣本未必能準確地取樣。所以，若果無病徵，作為安心上班出行，還是可以。有病徵，就別盡信。

8. 點為之中疫？

有以上病徵，務必馬上接受治療，無必要膽顫心驚等到確診陽性才行動，因為到最後，也是治療，甚至可能錯過了治療的最佳時機。

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