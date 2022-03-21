Ella因嚴重痛經和腰痛到來求診，經詳細檢查和診斷後，證實Ella患了子宮內膜異位症。

Ella不解，問道：「是甚麼一回事？」

我答：「子宮內膜異位症，是指女性本該隨著生理周期而脫落的子宮內膜未能及時排出體外，反而跑到子宮以外的地方所引起的病症，包括卵巢（巧克力囊腫）、子宮肌腺症等。」

Ella績問：「何解會出現這個病？」

我答：「與體內的寒邪積聚、氣血虛弱和瘀邪過重導致經絡堵塞有關。

臨床多見患者瘀象太重、吃太多寒涼食物，或是在經期遭受風寒、濕邪侵擾，愛吹冷氣，導致經血難以排除，加上瘀滯型的體質影響，殘留在體內的經血無法被代謝，最後形成子宮內膜異位。因此有子宮內膜異位困擾的人，更要避免吃冰、寒涼食物、加工食品等。

（網上圖片）

從現代醫學角度來看，致病可能的原因包括：

1. 胚胎發育時未退化完全而殘留在腹腔，在青春期後開始影響人體。

2. 人體正常的免疫機制，會將未排除的殘餘經血代謝掉；若免疫功能不足，殘餘經血無法被消化而在體內亂跑，就導致子宮內膜異位。

3. 子宮內膜逆行、經過輸卵管跑進腹腔，甚至是經由血管和淋巴轉移到身體其他地方。 」

Ella皺起眉頭問：「甚麼叫做瘀邪？」

我答：「正常來說，子宮內膜每個月剝落，形成月經後，這些經血應該順著陰道排出去，但如果子宮收縮不良或其他原因，造成經血沒有全部排乾淨，這些『離經之血』就會跑去子宮的其他地方，堆積在體內形成『瘀血』。

子宮的通道除了陰道之外，還有輸卵管，這些組織之間都有孔隙，整個子宮不是密閉空間，如果經血無法透過陰道正常排出，就很容易跑去輸卵管，造成所謂的『經血逆流』。

照理說身體會像一塊海綿一樣，自動吸收這些『迷路』的經血。但如果每個月都發生經血逆流，加上身體不斷老化，吸收能力達到極限，沒辦法再處理這些經血，血液就會附著在子宮和骨盆腔內其他組織的孔隙上，造成發炎，形成『沾黏』。

如果本身的氣血循環不錯，大多數的瘀血會被人體吸收，就好像丟一個小垃圾袋到湖中，會被大自然的力量自行分解一樣，沒甚麼大礙。

但隨著年紀增加、飲食不良、作息不正常等因素影響，生理功能退化，身體原本的『正氣』開始衰敗，骨盆腔的壓力增加，難以吸收這些黏稠的瘀血。長期下來，骨盆腔內的器官和組織彼此沾黏，最後產生一大片聚積的血塊，就形成子宮內膜異位症。

這時候，血液循環不良的情況已經很嚴重，患有子宮內膜異位症的患者，很容易有肩頸僵硬、腰痠背痛的困擾，原本的瘀血（逆流經血）已經變成『血瘀』體質，最後就會引起不孕症和經痛。 」

Ella擔心地問：「會有甚麼影響？」

我答：「子宮內膜異位症最常見的影響就是痛經。相較於從初經就會疼痛的『原發性痛經』，子宮內膜異位症患者的疼痛，則是隨著年紀增長而愈來愈嚴重。子宮內膜異位症也會影響到排卵、著床等，因此可能導致受孕困難，更讓希望懷孕的女性感到壓力。

而且，子宮內膜異位症還常引起輸卵管扭曲、阻塞、水腫，或造成排卵和受精的障礙，甚至是宮外孕。另外，當骨盆腔裏面的器官吸收逆流的經血以後，會形成一個個腫塊，產生巧克力囊腫、子宮肌瘤等，這些也是不孕症的常見原因。

統計顯示，有高達三分之一的不孕症婦女，都是因為子宮內膜異位症而導致不孕；反過來看，患有子宮內膜異位症的婦女，更有50%的機會不孕。 所以把子宮內膜異位症稱為『懷孕的頭號殺手』，一點也不為過。

另一方面，子宮內膜吸收過多的逆流經血，會導致內膜稍微增厚，加上年齡增長與地心引力的影響，骨盆腔的壓力就會增加，導致骨盆腔外擴。身體為了調整重心平衡，便會透過堆積脂肪的方式來增生組織、加強局部結構，最後造成下半身肥胖的『西洋梨型』身材。 」

Ella緊張地問：「你有沒有方法醫好我？」

我答：「有。針灸配合內服中藥。

中醫認為子宮內膜異位症屬於『癥瘕』，與體內的寒濕、寒瘀堆積有關。 要解決這些瘀滯的氣血，多會使用軟堅散結的藥物，像是：牡蠣（殼）、夏枯草、鱉甲等，能夠控制腫塊生長。

另外，子宮內膜異位患者的前列腺素值容易偏高，而部分前列腺素則會刺激子宮收縮、導致嚴重經痛。 雖然治療時需要化解瘀血，但化瘀的藥物過量，也可能導致經痛加劇，因此臨床用藥上會稍微減少化瘀的藥物，同時搭配疏肝、去肝火的中藥，結合針灸治療，讓子宮排除經血的動作更加暢順，才能紓解痛經問題。

針刺：關元、子宮和氣海等穴，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程。」

Ella舒一口氣，道：「平時有甚麼要注意？」

我答：「1. 生理期間戒吃冰冷食物，止痛藥也屬寒性

子宮內膜異位與寒濕、寒瘀有關，日常生活中要特別避免風寒濕邪入侵。 首先，除了經期間要避免吃冰冷食物外，子宮內膜異位、經痛嚴重的患者，甚至連水果都要注意攝入量；而非經期期間想吃水果，也應該在陽氣較重的中午前吃完。

而消除經痛會吃的止痛藥、消炎藥，其實也屬性寒涼。研究發現，服用這些藥物後，人體內負責免疫、消炎的細胞會減少，細胞修復的過程也會變弱。因此月經或受傷期間，應該要給予熱敷或補陽氣的中藥，能夠幫助促進細胞代謝、DNA合成與修復。

2. 抗氧化、抗發炎食物可多吃

因為子宮內膜異位、巧克力囊腫等問題而有嚴重經痛的病患，中醫在調理身體時，除了化除瘀血，也要避免發炎問題，平時可以多攝取抗氧化、抗發炎中藥。

另外，這類病患通常血液黏稠度會比較高，進一步則會影響到著床、受孕的機率，因此患者此時應加強針灸治療，有助通經絡、化瘀行氣，促進血液循環。

3. 生活習慣：減少寒氣侵擾、避免環境荷爾蒙影響

久待冷氣房，或是運動出汗後接觸冷氣，都會導致身體代謝失衡。毛孔無法排除體內的寒邪，代謝就會減慢，都會對子宮內膜異位症造成影響。

生活作息上，需要避免熬夜、煙酒，以及加工食品、烤炸物等高溫烹調食品、麵包、反式脂肪等，因為這類食物都會加重發炎和瘀象，減緩病症好轉的速度。

另外，使用保養品、化妝品、沐浴乳、洗髮水時都要特別注意，避免其中的環境荷爾蒙刺激。 有些病患只要接觸到少量的藥物或荷爾蒙改變，經前症候群或是莫名出血的狀況就會更容易發生，不可不慎。」