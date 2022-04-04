67歲好萊塢巨星布斯韋利士以鐵漢形象縱橫影壇多年，作品膾炙人口，突然卻驚傳罹患失語症，更因患上失語症而正式息影，震驚全球影壇。

甚麼是失語症？

失語症是腦部損傷後常見的症候群，簡單來說，是由於大腦的損傷而造成，如：經絡堵塞、中風、頭部外傷、腦瘤、頭骨變形、腦退化性疾病（例如阿茲海默症）、頸椎病壓迫血管與神經、脊柱側彎、駝背、寒背、盆骨移位等導致腦供血不足，和藥物傷害等等，都有可能造成失語症。患者會失去部分原有的語言能力，包括聽覺理解能力受損、口語表達、閱讀理解及書寫等方面。

臨床上，失語症多見由後天大腦語言區的損傷所造成，造成失語症的原因多半與腦部有關，可因：經絡堵塞、腦中風、大腦栓塞、顱內出血，也可能因為頭部外傷（例如：車禍、撞擊）、腦部腫瘤或感染、頸椎病、脊柱側彎、濫用藥物等造成腦部「語言中樞」損傷。若是屬於退化性疾病引發，則好發年齡約50-60歲左右，出現3大症狀一定要多注意，並且盡速就醫，臨床已證實針灸能有效地為腦功能問題作出高效的治療，當然失語症也包括在內。

有甚麼症狀？

失語症引發的3大症狀：

（《爸爸可否不要老》）

1. 記憶力衰退，忘東忘西

2. 說話愈來愈少

3. 說話詞彙、形容詞愈來愈弱

臨床上常見的失語症症狀可分為下列幾種：

命名能力受損：無法正確說出物品的名稱，或是說錯物品的名稱。

口語表達不流暢：如：內容紊亂、不合文法，或常常遺漏某些重要的關鍵字，有時候甚至無法聽懂病人在說甚麼；有些病人則無法用流暢的句子表達，每個句子也很短，常常停頓、猶豫，發音也較不清晰。這都是因為不同部位的病變會產生不同的症狀。

覆誦能力受損：無法重複別人說過的話，這是一項重要指標。

聽覺理解能力受損：通常這種能力的損失如果輕微比較難被察覺，因為病人在溝通時可以藉由我們的臉部表情或手勢等其他線索來明白我們說的話，但卻不是真正聽懂。

閱讀書寫能力受損：語言能力的受損也會出現在閱讀和書寫方面，至於受損的狀況，要視中樞神經傷害的程度而定。

總的來說，失語症患者總會給人感覺病人好像變得很笨，不是雞同鴨講，就是有聽沒有懂。

若是由於疫情期間長期宅在家而變得人遲鈍了，語言不清，說話無味，理解能力減弱等則只是患上長期抗疫疲勞綜合症，那就不用嚇怕自己，只是適當飲用內服中藥調理一下身體，讓精神、意志與鬥心恢復便可。至於直播新聞中的某些演說者是否有可能患上了失語症而出現異常表達，則建議盡快諮詢合資格的註冊中醫作進一步的診斷。

失語症會好嗎？

會。世界衛生組織已證實針灸能有效預防和治療腦部一切創傷和疾病後遺，當然包括失語症。

我們可以針刺：風池、風府和啞門等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程，便可以有效預防和治療腦功能失調或創傷的一切問題。

若果由於頭骨變形或創傷、壓迫等而出現的腦功能問題，可以用徒手復位治療。 這是一種毋須手術、無導入、無創傷和無痛的結構修復手法，有效將頭骨恢復人體正常頭顱結構狀態，好讓顱內的壓迫減輕甚至消失，從而有效地將症狀治療。

我經常強調頭顱骨結構完美，不一定智慧高。但是顱骨結構欠佳，一定會影響腦功能狀態，詳情可諮詢顱骨復位治療醫生。