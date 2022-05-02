兩個月前，常春藤發現，他的排尿看起來有點紅，好像他已經用血液染色，但沒有其他不適。 在自己喝草藥後，他的排尿會恢復正常，所以他不在乎，只是把它視為「著火」，忘了它。

上周，常春藤再次有血尿。這一次，喝草藥茶沒有效果，而且顏色繼續呈紅色幾天。常春藤慌亂，趕緊尋求醫療注意力。經過詳細的診斷後，我知道有些問題，並為常春藤發出了B超聲測試表。結果是，他的膀胱中有一個蛋濃湯，被診斷為膀胱癌。

常春藤憤怒地說：「譚博，我只有38歲，我怎麼能擁有這種疾病？我知道你有一顆綜合性中西醫的腫瘤，但你剛檢查了脈搏，你已經向我發出了實驗室測試。它表明了甚麼？」

我的答案：「膀胱癌是指發生在膀胱黏膜上的惡性腫瘤。它是泌尿系統中最常見的惡性腫瘤，整個身體中的十個最常見的腫瘤中的一個。要了解膀胱癌，我們必須先了解膀胱癌的特徵。

臨床大多數膀胱癌患者在膀胱中具有點病變，而不是大病變。即使進行手術，通常使用電切除而不是整個膀胱，但少數患者也將大量使用病變。從中醫的角度來看，膀胱是一個內部器官，它是潮濕病原體出門的最重要通道。如果潮濕的病原體被驅逐出來，它們不能形成腫瘤。可以看出主要發病機制膀胱癌是潮濕的。去除血瘀和抗癌藥物，以及膀胱不能驅逐潮濕邪惡的原因是因為膀胱氣化並不好。

誰負責膀胱氣化？腎臟有責任治療膀胱癌，因此腎臟Qi需要調節，以增強膀胱的氣壓轉化函數驅逐潮濕。因此，在脈衝方面，它將顯示腎虛和膀胱弱點。腫瘤的形成不是三到兩天的問題，而是一個長期的進化過程。癌症毒素積累和瘀滯長時間發生，所以我們必須注意滋養腎臟並保持健康，並且我們不得習慣阻止尿液。」

常春藤問道，「你能做甚麼來幫助我？ 你現在提到了手術。外科會完全解決問題嗎？」

我回答說：「手術後膀胱癌非常易於復發。有些人重複削減了四十或五十次，他們仍然是重演……」

常春藤不能等待，在我完成回答之前，她問道，「解決方案是甚麼？」我續說：「膀胱癌易於復發，主要是因為沉重潮濕。因此，在治療膀胱癌中，消除潮濕的強度必須強烈。」常春藤在理解中點頭並說：「理解，手術不能去除潮濕和排毒，所以你能幫助我嗎？」

我回答說：「針灸可用於治療癌症並防止復發。 選擇：水平、吉莉、張門、天山、中基等穴位。一方面，這些穴位可以消除潮濕，另一方面，針灸有助於氣血和血液聚集在膀胱中。環繞自己以驅使邪靈。我經常強調『正義在於它，邪惡不能這樣做。』

此外，針灸在控制膀胱癌的先進症狀方面也非常有效。有一名患有膀胱癌的老年患者。癌症太大了，他不願被檢查。疼痛嚴重，疼痛在針灸後得到緩解。」

常春藤說：「當我了解到我被保存時，我平靜下來。幸運的是，我習慣於注意尿液的顏色。事實上，尿液的訊號是甚麼？」

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我回答說：「尿液中有三個異常，它可能是嚴重疾病的跡象。

1. 尿液變化尿液是深黃色或黑色茶顏色，當螺旋震盪時，尿液上層產生黃色泡沫。 它常見於肝膽系統的疾病，例如急性肝炎、膽囊炎和膽石症。普通膽管石和胰腺頭癌引起的阻塞性黃疸。如果有白尿，請小心絲蟲病、腹壁結核、腹部腫瘤、胸部和腹部創傷、炎症等問題。它可能是由尿液中大量脂肪顆粒混合的淋巴液引起的，也稱為醫學中的乳糜尿。有些患者患有嚴重的尿路膿性疾病，尿液含有大量的膿細胞，也可能出現白尿液。

如果尿液像醬油一樣黑色，或棕色像葡萄酒一樣，它表明急性溶血，大量的紅細胞被破壞，等離子體中游離血紅蛋白的含量增加，並且從尿液中排出尿液以形成血紅蛋白。常見於不相容的輸血、蠶豆病、惡性瘧疾的黑色尿液複雜。 黑尿表明危險情況，應積極採取緊急治療。

2. 不尋常的氣味尿液來自尿液中的揮發性物質，常規尿液沒有強烈的氣味。如果氨的新鮮尿液，即腐爛的雞蛋，它通常表明膀胱炎和慢性尿瀦留，因為尿素在膀胱中脫落並產生氨的氣味。 如果尿液有腐爛的蘋果味，它主要由糖尿病酮症引起。

3.蛋白尿正常尿液含有非常少量的蛋白質，通常不超過150mg，常規尿液測試的結果通常是陰性的。如果蛋白質+、++、+++等的結果出現在尿常規檢查報告中，這意味著尿液中蛋白質的量增加，稱為蛋白尿。蛋白尿包括生理蛋白尿和病理蛋白尿。 劇烈運動、發燒、精神脅逼等可能導致受試者暫時開發生理蛋白尿，通常不超過一個+，在誘導除去後會消失。病理蛋白尿大多數與各種腎病和外泌疾病有關，缺乏腎病綜合症、腎小球腎炎、高血壓、糖尿病、全身狼瘡紅斑，以及多個骨髓瘤。

不同疾病患者的尿液的顏色和狀態是不同的。了解這些異常和疾病之間的關係不僅有助於我們早期發現身體的隱藏疾病，而且有助於在醫學中準確診斷和及時治療。 」

常春藤點點頭說，「長知識了！」