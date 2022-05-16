「經常生病要提升免疫力，這是免疫力下降的表現。」

Yan一向體弱多病，每逢換季或者溫差大就必定感冒或鼻敏感發作，稍微低溫或吃了不太適合她脾胃的食物必會生病。

Yan曾去醫院檢查過不少項目，但是身體都沒有太大的毛病，所以一直也沒當回事，想著可能就是自己的底子弱。但今日猛地聽朋友Amy這樣說，好像是這麼回事。

但另外一位朋友Betty卻反駁了Amy的話，她表示：「經常生病的人反而免疫力強，因為這是免疫系統及時捕捉到病毒入侵，所以才會生病，而且經常生病的人還不容易患癌。」

兩位朋友說得有理有據，Yan一時之間不知道該如何判斷，經Amy介紹，遂來調理身體，順道求證，結果，診所熱鬧非常。

Yan說：「譚博，你是腫瘤科的，生活中我們時常聽到有人說，經常生病的人免疫力強，不易患癌，那是真的嗎？其實經常生病是免疫力強，還是免疫力弱？中醫又怎麼看這個問題？」

我答：「免疫系統由免疫器官、免疫細胞和免疫活性組三部分共同組成，是一種自身的防禦機制，它可以識別和消滅外來侵入的任何異物，例如：病毒、細菌，還可以幫忙處理衰老、損傷、死亡、變性的自身細胞以及識別和處理體內突變細胞、病毒感染細胞的能力。從我們中醫角度來看，就是肝、脾、肺、腎系統所管轄的。一般情況下，經常生病都是免疫力低下的表現。換言之，經常生病的人相比於普通人來說免疫力更弱。」

Betty不忿氣，馬上說：「竟然經常生病不是免疫力強？為何有些人從不感冒卻突然生重病呢？」

我答：「這是由於偶爾的感冒可以幫助調動免疫細胞對抗病毒，在下次病毒來襲時免疫系統可以精準打擊，再次感冒的幾率會下降。但注意：中醫講求平衡，過猶不及都會致病。若果免疫系統經常亮起紅燈，也會削弱免疫系統的功能。即是若果經常要對抗病毒，免疫系統也會投降，當再有病毒（外邪）入侵時，也會被病毒在體內大肆破壞。所以，患個感冒都會搞出人命，這絕不稀奇。當然，亦有一些人群正氣虛弱嚴重，縱使外邪入侵亦難以偵測，結果邪毒累積太過，就發個大病來。所以，我們中醫強調臟腑、陰陽要平衡，過猶不及皆是病。

臨床多見，免疫系統弱的人，無法精準地對抗「敵軍」，生病的幾率自然也會增加。

所以一些經常感冒發燒的人，往往提示免疫功能差，即我們中醫所指的「正氣虛弱，陰陽失調」。我們強調正氣存內，邪不可干。這類人群罹患一些重大疾病的風險也會增加。 如一些經常拉肚子、胃痛人群，多半是在)示脾胃虛弱，胃腸道功能差，罹患慢性胃腸道疾病的幾率也會更大。 一些生活中基本不生病的人，多見是臟腑調和，免疫力好。」

（《橫衝直撞20歲》劇照）

Yan點頭示意明白，並問：「我們經常聽到一些說法和癌症相關，其中比較常見的是免疫力強的人患癌風險非常低，這個說法可信嗎？」

我答：「我們身體就像一個國家，裏面有好人有壞人，也有警察和小偷。免疫力就像警察，如果他強了，自然壞人就會少。可以說，免疫力強的人比免疫力弱的人不易患癌是真的。

身體在免疫力低下時，非常容易受到病毒（外邪）侵襲，例如HPV、EB病毒等。 在病毒來襲時，若果我們正氣不足，免疫系統無法及時識別異己，或是識別到了之後，因臟腑失調，氣血虛弱，難以對抗病毒，只能任由病毒在體內不斷的生殖繁衍，最終可能會演變成癌。

另外還有一種情況下，體內有熱毒，出現慢性炎症，由於氣血虛弱，免疫系統無法識別這些異常細胞，也不能將它們進行清除，在熱毒和炎症細胞持續發展下，有一定的風險演變成癌。 所以治療癌症的用藥，有一部分要從清熱、解毒、化瘤、抗癌中藥入手，千萬別盲目服食補身藥。 」

Amy問：「那麼，我們該如何去判斷自身的免疫力是否下降呢？可以通過觀察身體的表現來鑑別嗎？」

我答：「如果你發現身體出現這三個異常症狀，一定要引起警惕，多半是免疫力下降引起。

1. 頻繁感冒不易康復

感冒是最常見的急性呼吸道感染性疾病，大部分是由病毒（外邪）引起。 偶爾感冒可以刺激免疫系統（衛氣）進行工作，但是頻繁感冒，說明病毒能輕易衝破我們的免疫（衛氣）系統，這就預示著我們正氣不足，免疫力正在下降。 此外每次感冒的時間都超過7天，即便是吃藥了也很難康復，這種情況多半是肺脾氣虛而導致免疫力下降，因而出現抗病毒能力較差。

2. 傷口不易癒合

傷口癒合一般分為四個階段，止血、炎症、增生以及重塑，這些階段均需要氣血充盈，從而讓大量的炎症介質和蛋白質參與進行。 一些免疫力較差的人，氣血不足，無法釋放出足夠的炎症介質和蛋白分子參與傷口癒合，在身體出現傷口之後，癒合的速度會比常人慢許多。

3. 容易疲勞

疲勞是人體的一種主觀感受，可分為精神疲勞和身體疲勞，在日常過度用腦或是過度體力活動後，會感到身體有明顯疲勞感，但這種疲勞感在休息後一般即可緩解。 一些免疫力低下的人，在日常可能沒做大量的體力、腦力活動，但整個人還是非常的疲勞，且在休息後疲勞感也難以緩解，主要原因是臟腑機能失調，縱使沒有勞動，身體也不停在漏電。

因此，美國疾病控制中心（CDC）將反覆發作和持續6個月以上的疲勞，定義為慢性疲勞綜合徵（CFS）。 而這類患者往往存在細胞免疫功能低下的問題。 」

Yan馬上追問：「譚博，怎樣可以提升身體的正氣和免疫力，從而防止癌症的發生？我確實是一個病壞⋯⋯」

我答：「用穴位提升體內營養。」

Yan不解：「穴位營養？」

我答：「對，就是利用穴位提高體內營養，要知道穴位是與生俱來，只要激活穴位，便可獲得所需營養，不用服食補充劑，也不需倚賴脾胃去吸收，同時沒有副作用和後遺症。」

大夥兒一同兩眼發光望著我，我續：「針刺：肺俞、肝俞、脾俞和腎俞等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程。除了有助激活穴位從而平衡臟腑機能，提升體內營養元素外，還可調理身體，一舉兩得。」