Maggie 架著大號太陽眼鏡，有型指數爆燈，直至步入診症房，急不及待把眼鏡脫下，並說：「譚博，我快焗到暈，先讓我抖抖好嗎？」

我點頭並遞上紙巾，讓她先輕鬆地擦一把汗。

Maggie 待體溫與情緒沉澱後，並說：「譚博，我好慘⋯⋯」然後緩緩地把口罩脫下。

Maggie指著渾圓的鼻脊和鼻頭，並說：「你看，由於疫情關係所以不得不戴著口罩，但我的鼻子實在太扁，恍似沒有鼻樑一樣，口罩經常往下滑，結果逼住要架著大眼鏡來壓住口罩，以防口罩滑下，但口罩加大眼鏡蓋在面上，實在焗到我抖不過氣，所以我希望你幫我提高鼻樑，好等可以舒適地戴口罩，也可抖抖氣，其實可以怎樣辦呢？」

我答：「徒手矯型，改善鼻骨、篩骨與上頷骨狀態，除了改善鼻型外，還有助呼吸道的暢通。」

Maggie 續問：「需要持續做嗎？」

我答：「不需要。」

Maggie 大喜：「做完後如何鞏固效果？」

我答：「可以用針灸。

針刺：印堂、迎香和腎俞等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程，除了有助鞏固鼻型外，還可提升經絡暢通，改善鼻周氣血功能，從而有助呼吸道的健康，提升防衛功能。」

Maggie 問：「平時可以怎樣護理？」







我答：

「1.徒手復位後一個月內避免戴厚重的大眼鏡。

2.盡量平臥，減少側睡，避免趴著睡。

3.均衡飲食，以免營養不均，影響氣血功能。

4.避免用力搓鼻，若果遇著傷風、感冒或鼻敏感等，應積極治療。

5.以上穴位也可經常輕柔按壓，以助經絡暢通。」

Maggie 續：「穴位怎樣按壓效果最好？針刺用艾灸，那麼按壓穴位後再用艾灸又如何？」

我答：「按壓穴位方法：印堂、迎香和腎俞等穴，每日按壓四次，每次40壓，按致穴位有痠脹度為佳。

至於艾灸，還是要配合針刺一同才能顯效。因為針灸，即針刺配合艾灸，簡稱針灸。

若果按穴位後再在皮膚表面操作艾灸，艾灸藥效難以發揮最佳效果。緣於皮膚是人體最大的保護外層，熱力與藥效會因皮膚外層的阻隔而在體表散失，所以藥效與熱力難以透入穴位與經絡，更不用說傳到臟腑而作出相對調整。反而臨床多見自行操作艾灸所產生的問題，由於表皮適應了艾灸熱力而將艾灸太過靠近皮膚，令表皮過熱灼傷而起水泡，不單艾藥功效不顯著，反而弄出個疤痕來，得不償失。」

Maggie 續問：「那麼針灸呢？」

我答：「由於針刺透過體表而直達穴位，所以有效將針刺的訊息學、效能和艾灸的藥效與熱能從穴位沿経絡傳到所屬臟腑進行調整，直接讓機體與臟腑吸收，從而發揮醫療和調節效能。」

Maggie 點頭示意明白：「啊！原來如此，果然是歷史文化遺產，蘊含高度智慧，實在長知識了！」