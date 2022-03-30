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作者
陳沛思

30/03/2022

濕氣阻滯影響氣血，重墜、無胃口、易攰卻難入睡？推介「烏梅雙豆飲」，酸酸甜甜，健脾補腎兼生津！

#識食 #食譜 #健康好煮意 #健康 #春天養生 #湯水 #保健茶 #食療 #疲倦 #難入睡 #濕重 #睡眠 #保健 #烏梅 #中醫
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　　「陳醫師，常常感到身重墜，很疲倦。」Flora說。

 

　　「近日常下雨，天氣潮濕。春天是大自然的能量升出地面的時候，然後水液跟隨，所以地面的溫度和濕度都上升。這是一個變化的過程，故天氣會乍暖還寒，又潮濕。」我說。

 

　　「家中的牆壁都在滴水呢！不開抽濕機不行。」Flora說。

 

　　「濕性纏綿，俗語形容事情發展有阻滯，稱為濕滯。濕的確會增加阻力，導致氣血運行不暢。氣血不暢使患處氣血不足，因而產生病變。例如濕阻中焦，容易胃口減少，腹瀉腹痛等，氣血不足令人疲乏，周身痠痛。」我說。

 

　　「雖然疲倦，可是這幾晚我都睡不好。」Flora苦道。

 

　　「春天的特點是升發，大自然的熱能和水份都往上升散。我們身體內的氣血也受影響，處於升發狀態。睡眠是體內氣血往內收，往下降的時候。如果氣血升發太急，不能收降，則不能入睡。這時我們要收斂一下，可以吃烏梅。烏梅性平，味酸、澀，入肝、脾、肺、大腸經，能斂肺止咳，澀腸止瀉，安蛔止癰，生津止渴。脾主四時，能協調身體機能，適應天氣變化。我們可吃黃豆，黃豆性平，味甘，入脾、胃、大腸經，能寬中導滯，健脾利水，解毒消腫。升發太過，上身氣血容易空虛，所以我們要補下身，可選黑豆。黑豆性平，味甘，可滋陰補腎，養血柔肝， 明目烏髮。這三種食物可加天然蔗糖，作為春日飲料。」我說。

 

　　「酸酸甜甜很開胃。」Flora笑道。

 

　　「現在不少人在家工作，忘了下班時間。工作時體內能量升發，我們處於亢奮狀態，陽氣不能突然往下收降，這樣當然不能入睡。建議定下休息時間，使身體的陽氣慢慢往下收，冷靜下來，才易入睡。

 

　　春日太陽暖和，把握有陽光的時候，多作戶外活動，散散步，微微汗出，伸展一下。三餐定時，對身體好，身體才不會抗議，不生病。」我說。

 

下頁即睇「烏梅雙豆飲」點整

 

 

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