「吃了藥後，咳嗽已經少很多了。」Julianna說。

「陳醫師，父母確診了，請問要多少天才轉陰？」Julianna說。

「一般最快七至十天，有的需要十四天。父母有沒有甚麼症狀？」我問。

「還是咳嗽。病發至今已經十天了，老爸還可以，只是老媽不斷咳嗽，而且快測還是弱陽性，令人擔心。」Julianna說。

「Covid 19第五波的疫情在中醫角度主要為寒和濕。新冠患者的舌苔特別厚膩，這代表濕重。濕為陰邪，傷陽氣。我們需要氣來治病和修復患處。若氣不足，復原能力減慢。」我說。

「因為媽媽氣虛，所以這麼久還未轉陰？」Julianna說。

「快速抗原測試只是檢測樣本中是否存在新冠病毒蛋白。打個比喻，是探測病毒的手和腳。如果病毒已死，死屍上的身腳還能檢測得到呢！」我說。

「那麼要如何能知病毒死了沒有？」Julianna問。

「這要結合臨床症狀。例如發燒？情況危急？母親現在咽癢咳嗽，肺脾不足。所以大原則健脾強肺，需要處方中藥。」我說。

「現在她可以吃甚麼？」Julianna問。

「清淡飲食為主，以免增加脾胃負擔。另外不要吃水果，水果一般生冷，吃後容易咳嗽。喝水也要和暖，室溫水也不行，否則咽喉會很痕癢，然後咳嗽。

如果煲湯，可以考慮淮山。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。新冠患者後期和康復者常見咽乾，可以吃點百合稍為潤肺。百合性微寒，味甘，入肺、心經，能養陰潤肺止咳，清心安神；久病傷氣傷腎，可以吃猴頭菇。猴頭菇性平，味甘，利五臟，助消化，具有健胃、補虛、益腎精之功效。

新冠患者咳嗽時痰多，可以加陳皮。陳皮性溫，味辛、苦，入歸脾、肺經，有理氣健脾、燥濕化痰的功效。

這些材料可以煲成時令湯水。」我說。

「其他家人也能喝嗎？」Julianna問。

「當然可以啦。」我說。

「我叫媽媽來找你開藥。」Julianna說。

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