「天氣又轉涼了。」Wendy說。

「穀雨到了，正式進入雨季。穀雨是春天最後一個節氣，有雨生百穀的意思。氣溫漸漸升高，天氣還在轉變中，間中突然變得清涼，民間有說︰『未食五月糭寒衣未入櫳』。出門記緊帶外套。」我說。

「除了外套，還要帶雨傘呢。」Wendy說。

「穀雨後雨量開始增多，空氣濕度也逐漸增大，正是濕邪傷害人體的季節。所以飲食上會選擇健脾去濕的食物如扁豆。扁豆性微溫，味甘；入脾、胃經；有健脾、化濕、消暑的作用。如果腹瀉時，可以選炒扁豆，加強健脾止瀉的功效。」我說。

「你說的濕，是不是濕熱？」Wendy問。

「濕是濕度，熱是溫度，是兩種東西來的。如果有濕也有熱，則是濕熱。如果有濕但陽氣不足，則是寒濕。寒濕亦是常見的致病原因。都市人喝生冷，脾胃虛寒，不能運化水濕，以致水濕內停。

水濕內停，使局部氣血不通，鬱而發熱，就是常見的濕熱，主因都是虛。所以清熱食物和中藥都要小心使用，很容易傷陽氣。」我說。

「原來有寒濕和濕熱之分。現在除了扁豆，煲湯有沒有其他建議？」Wendy問。

「現在進入季節交替時期，脾主四時，脾胃強壯能適應天氣變化，我們可以吃一些補益氣血的食物，如花生和栗子，以增強體質。花生性平，味甘；入脾、肺經；能潤肺，和胃，止血。栗子性溫，味甘平；入脾、胃、腎經；能養胃健脾，補腎強筋，活血止血。薯仔是常用湯料之一，性平，味甘，亦有和胃健脾、補氣、解毒消腫的作用。這些材料能煲成穀雨湯水，老少咸宜。」我說。

「太好了，馬上去預備材料。」Wendy說。

「除了飲食，生活也要留意。一年之計在於春，這時大自然生氣勃勃，動物都出來活動。穀雨正是古人忙於耕種的節氣。我們也要勞動一下，舒活筋骨，抖擻精神，享受春日的陽光，有利陽氣升發。」說。

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