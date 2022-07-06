「這幾晚睡得不好，日間常常想睡，可是一上了床，就睡不了。」Maggie苦惱道。

「很多人也試過這樣呢。」我說。

「究竟是甚麼原因？」Maggie問。

「首先我們要了解睡眠和身體氣血運行的關係。當我們一覺醒來，首先張開眼睛。肝主目，又屬木。一日之計在於晨，木有升發的意思。我們睡醒，陽氣由裏通過肝疏泄出來。

氣血升發後通過心加熱，把能量盡情釋放。所以剛起床時還睡眼惺忪，回到辦公室就精神了。為甚麼小孩子會在上午上課？因為上午為陽氣發揮最好的時間，這時工作和學習都處於一天中最佳水平。

正午過後，太陽開始往下走，這時肺金工作顯得重要了。肺主肅降，把氣血冷卻下來，預備往下收降。下班後，感到疲倦了。

太陽下山，就是腎發揮作用的時候了。陽氣要往裏藏，氣血冷卻，我們就不太想動。腎主封藏，當能量水平降至很低，我們便會睡意濃濃，想去睡覺了。當能量差不多靜止，我們便進入睡眠狀態。當身體充電足，肝又負責疏泄，把陽氣釋放，新的一天又開始。」我說。

「那麼我的情況又如何解釋？」Maggie問。

「剛才提到上午為陽氣發揮最佳時候，因為氣血足，心能把氣血的能量發放。如果氣血不足，無論心如何加熱，能量還是不足，這樣人便會感到疲倦乏力，沒精打采。所以日間常常想睡，就是氣血不足。」我說。

「可是晚上又睡不了。」Maggie說。

「因為腎虛啊！腎未能好好封藏陽氣，再加上現代人工作忙碌，生活緊張，工時又長，工作時能量發揮多，要冷卻下來需時。而且睡前不要看手機，手機屏幕又光又刺激，氣血如何降下來？」我問。

「這可是我最放鬆的一刻。」Maggie感嘆道。

「這也明白。現在要幫身體把氣血降下來，可以吃烏梅。烏梅性平，味酸、澀，入肝、脾、肺、大腸經，能斂肺止咳、澀腸止瀉、安蛔止癰、生津止渴。另外也要補腎，蓮子也是好選擇。蓮子性平，味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精、補脾止瀉、止帶、養心。脾有協調作用，烏梅蓮子湯也可健脾胃。」我說。

「味道酸酸的，應該開胃呢。今晚就煲，看看今晚睡得好一點沒有。」Maggie說。

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