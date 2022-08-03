「陳醫師，你看，我腳腫啊！」Ruby說。

「的確有點腫。」我一邊檢查，一邊說︰「皮膚按壓後下陷後一會兒才回彈，的確是輕微水腫。」

「那怎麼辦？腎炎嗎？」Ruby問。

「你除了這點水腫之外，氣色還可，沒有發熱，應屬輕微狀況。今天先處方中藥，多休息，這幾天水腫應會減輕。」我說。

「是甚麼原因呢？」Ruby問。

「我們體內有很多液體，各有不同的作用，如血液、消化液、淋巴液等。這些有用的液體，我們稱為血和津液。由於血和津液可互化，所以有時我們簡稱血。氣能行血，血能載氣，血靠氣去推動和運行。

天氣炎熱，我們易受暑氣。暑邪傷氣，暑熱天令人疲倦。陽氣不足，再加上近日下雨，濕氣加重。濕就是水液運行不暢，若水液滯留下身，如踝部，就是你現在的情況了。」我說。

「如何改善？」Ruby續問。

「一身上下，都可被濕所困，濕性重墜，水往下流。脾位處中焦，主運化水濕，濕困入因脾虛。所以腹部和下肢較易水腫。

所以治療和飲食方血離不開健脾袪濕。煲湯可以考慮老黃瓜。現在菜巿場到處都見到老黃瓜，其性涼，味甘，入脾、胃、大腸經，對骨折筋傷、風濕痹痛、老年痰喘很有功效。暑熱天當然要消暑，薏仁亦是好選擇。薏仁，即薏苡仁，俗稱薏米，性微寒，味甘、淡，入脾、胃、肺、大腸經，有利水滲濕，健脾的功效。

消暑去濕之品偏寒涼，健脾更顯得重要了。我們可以多吃淮山。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。紅棗和生薑是好拍擋，加強脾胃功能，補中益氣。紅棗即大棗，性溫，味甘，入脾、胃經，能補中益氣、養血安神、緩和藥性。

這些材料加可入紅蘿蔔煲雞湯，就不怕太過寒涼了。」我說。

「立即買材料煲湯啦。」Ruby大喜。

「現在天氣仍熱，夏天是一年中排寒排垃圾的好時候，秋天將至，好好把握這個夏天尾巴，到外戶走走，多做運動，飲足夠水份排汗。」我說。

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