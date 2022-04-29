2020年4月8日，武漢經封城76天終於解封。記得當時有個念頭，下次再返國內時，第一個想到的地方是武漢，除了因為疫情牽引，還因為懷念武漢家傳戶曉的熱乾麵！

武漢的熱乾麵屬於街頭小食，是湖北的特色早餐，因為熱乾麵方便快捷且美味，所以成了許多武漢人早餐的首選。熱乾麵甚至在全國都頗有名氣，武漢人人愛吃，而且永吃不厭。熱乾麵就像香港的港式街頭炒麵，也是不少人喜歡的早餐，陪伴很多人成長，可說是不少本地人的集體回憶！

相信離港外遊夢還要待一段時間，所以要來一次港式武漢熱乾麵來滿足一下！傳統的熱乾麵麵身為鹼水麵，輔以芝麻醬、蔥花、辣蘿蔔等各種配料。不過，我就來個素食版，素食版以傳統加上變奏，值得大家試試呢！

啟！動！

**「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到什麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜：

名稱 :「冬則溫 夏則凊」（素武漢熱乾麵）

（圖片由作者提供）

風格：純素

（圖片由作者提供）

材料：（2人份量）

1. 彈牙麵 2個

2. 菜脯 1湯匙

3. 海苔素香鬆 1湯匙

4. 芝麻花生醬 3湯匙

5. 麻油 2湯匙

6. 花椒 2茶匙

7. 八角 4顆

8. 香葉 2片

9. 陳皮 2小塊

10. 黃糖 1茶匙

11. 香菇粉 少許

12. 胡椒粉 少許

13. 素醬油膏 2/3湯匙

14. 醬油 2湯匙

15. 芫荽1湯匙

做法：

1. 煮熟彈牙麵至約8成軟度，加入麻油，快手拌勻後放涼備用

（圖片由作者提供）

2. 芝麻花生醬加入麻油，拌勻備用

3. 洗淨花椒、八角、香葉、陳皮，煮15分鐘後加入香菇粉、黃糖、素醬油膏，再煮5分鐘，隔渣作鹵水汁備用

（圖片由作者提供）

4. 醬油加入素醬油膏，拌勻

5. 把已放涼的彈牙麵稍過熱水

6. 加入胡椒粉、醬油、6湯匙的鹵水汁、3至5湯匙芝麻花生醬

（圖片由作者提供）

7. 放上菜脯、海苔素肉鬆、芫荽，撈勻即成

註：愛辣的朋友，可以放芫荽前加點辣油。

味道：濃郁香味，麵質爽口彈牙，食得滋味！

難度：3分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家