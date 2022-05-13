不少朋友住上海，以我所知朋友們都很守規矩，也很能忍受被封而未能出入的狀況，有朋友每天非常忙碌於在家做到能做的事，例如繼續工作、繼續整理該整理的事、繼續上網課、繼續聯誼；也更多時候自己烹煮了，由不入廚的、或者從前是災難性入廚剎星的，華麗轉身成為廚藝精進一族了！

有朋友更分享這些日子，才真真正正感受到自己做煮的過程原來相當療癒，感受到專心專意的洗、切、煮、食，由鬱悶的情緒漸漸又變得平靜舒懷！這難得的體驗都是拜疫情所賜！

記得我以前也是經常一邊做煮，一邊聽佛理或者播佛歌，過程令心情相當舒懷舒暢，可以由本來心情有點低落而變得心境釋懷、寧靜、舒適！如果有親朋摯愛一起享用，那份心情是更加開懷有意思的！

實在欣賞上海朋友們的知性、配合法規及有高質素的耐力！讓我也想到家中如果受食材限制的話，要做些什麼食物才可以食得滿足及食得開心？

今次選了很簡單的食材，例如法包，保存得好的話，保存期可達一星期，非常值得常買放在家「看門口」，以備不時之需！如果稍為變質例如變硬了，焗出香脆口感，又是一個受歡迎的姿態！杏鮑菇也是非常耐放的，放一星期也不是問題。家中雪櫃最好經常儲備芝士、牛油、忌廉奶，存放期較長，需要起來可以變身為成多種不同的食物配搭。

今次用了火箭菜，也可以用沙律菜切碎代替；如果家中甚麼菜都沒有，不用都可以。變通及接受不完全付合心意，成為了我們生活新形態的必需技能。總之，有些食物是要儲放在家的不妨多放，以防萬一。現代生活新形態其中一個宏觀技能就是要接受無常，同時微觀就要學懂如何自己做飯或烹煮食物。

**「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜：

名稱 :「晨則省 昏則定」（香草杏鮑菇焗法包）

（圖片由作者提供）

風格：奶素

（圖片由作者提供）

材料：（2人份量）

1. 法包 6件

2. 杏鮑菇 1條

3. Mozzarella芝士 3片

4. 忌簾 100毫升

5. 火箭菜 適量

調味料：

1. 牛油 適量

2. 黑椒 適量

3. 海鹽 適量

4. 香草 適量

5. 胡椒鹽 適量

做法：

1. 法包放上牛油、香草，放入氣炸鍋，以180度焗10分鐘；

（圖片由作者提供）

2. 杏鮑菇洗淨切粒，煎香後加入香草、胡椒鹽快炒，放在法包上；

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

3. 芝士片加入忌簾，以熱水座融，加海鹽拌勻；

（圖片由作者提供）

4. 法包放上忌簾、黑椒、火箭菜即成。

（圖片由作者提供）

味道：芝士加上香草及黑椒味的杏鮑菇是絕佳味蕾享受！脆口香草牛油法包香口美味，好心情食了更積極，不好心情食了可把煩惱拋開！大家盡情享受開心食開心笑！

難度：2分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「晨則省 昏則定」- 出處：《弟子規》。

是鼓勵子女好好行孝的一句說話。

晨則省，是早上的問候。省是問候之意。子女早上起床後，應先向父母問安，以現代的說法就是向父母說句早安，或者向關心父母昨晚睡得好不好，有沒有出甚麼狀況？

昏則定，黃昏時送上的關懷慰問。子女黃昏時（以現代解讀也可說是晚上）也要向父母探望問安，關懷父母有沒有甚麼事需要的或要做的事。例如父母身體感不適的話，子女應要為他們準備好藥和開水。

真正孝順的子女應該是經常都對父母關心及行為上疼愛父母，特別是年事已高的父母。以前有人問甚麼是「孝」，孔子說：「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養。不敬，何以別乎？」意思是許多人認為孝就是能養父母，讓父母吃飽，或交工人照顧，或送入養老院由院社負責起居及三餐。其實養貓狗也是讓它們吃飽，如果只是給飯吃，而不能真正孝敬父母，甚麼意思，你懂的……？