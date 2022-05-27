不經不覺就來到五月底，快要踏入2022年的下半年。疫情未走，請大家繼續努力！

早前意識到21／5是小滿，小滿代表天氣開始炎熱，雨水較多，飲食調養宜以清爽清淡的素食為主，最好多吃有清利濕熱的食物，冬瓜、水芹、黑木耳、胡蘿蔔都是恰宜的好選擇！忌吃肥膩、生濕的食物。

今次選擇了做個冬瓜湯！冬瓜湯本質清甜，加點豆卜及金菇配料會更多元化，吃趣更濃！值得大家一試！

**「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜：

名稱 :「出必告反必面」（上湯冬瓜金菇豆卜植物丸）

（圖片由作者提供）

風格：純素

（圖片由作者提供）

材料：（2人分量）

冬瓜 1塊

豆卜 3顆

植物肉 1／2包

香菇 6粒

金菇 1／3包

細紅蘿蔔 1／4條

芫荽 適量

調味料︰

醬油 1湯匙

麻油 1茶匙

黃糖 1茶匙

生粉 1湯匙

胡椒鹽 少許

麻油 （煮湯用） 少許

做法：

1. 植物肉從冰廂取出解凍；

2. 將香菇浸泡，洗淨切粒，備用；

（圖片由作者提供）

3. 將紅蘿蔔洗淨切粒，備用；

（圖片由作者提供）

4. 將已解凍的植物肉置入大碗，加入香菇粒、紅蘿蔔粒，混以醬油1湯匙、麻油1茶匙、黃糖1茶匙、生粉1湯匙、胡椒鹽少許，攪拌均勻，備用；



（圖片由作者提供）

5. 冬瓜洗淨，去籽，切成三角小塊，備用；







（圖片由作者提供）

6. 取出1／3包金菇切去頂部和切段，沖洗備用；

7. 將豆卜洗淨，斜切成三角小塊，備用；

（圖片由作者提供）

8. 燒一鍋水，水滾放入冬瓜、加點麻油；

9. 當冬瓜煲至差不多透明，放入金菇；

10. 將調好味的植物肉壓成小丸形狀，逐小粒放入湯鍋中，並且放入豆卜

11. 冬瓜呈現全透明色就代表夠熟夠稔，整個鍋滾後再待約三分鐘，即可以置入碗內；

12. 如喜歡芫荽，最後上碟前灑上即成

（圖片由作者提供）

註：如果大家有興趣食湯飯，加入植物肉丸的時候也可順道把煮好的飯加入，這個湯飯也絕對合適想快煮快食又好味道的需要！

味道：既有清甜湯底，又有植物肉丸的口感配合，開胃到停不了口！

難度：3分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「出必告反必面」- 出處：《弟子規》。

「出必告，反必面」的意思就是：孩子外出的時候，要告訴父母一聲，與父母打個招呼；返回家的時候，應面稟父母，讓父母知道你回來了，讓父母放心。

這是中國文化的家教，只是這種家教在香港不多見，卻被日本發揚光大，你有知道看日劇集常見有劇中人出去說「我出去啦！」，回來又會大大聲的說「我返來了」！這就是本來的中國文化，在我們的家庭教育也應該多多執行。