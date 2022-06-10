在外與朋友食飯，如果我說某菜要走葱、走洋葱、走蒜，之後會問我「薑」可以嗎？

其實素食也有分無五辛素，五辛是指五種具「辛味」的野菜，包括：大蒜、小蒜、葱（包括洋葱）、韭菜、興渠；合稱五葷或五辛。不食五辛，是因食用五辛的氣味惱人心緒，影響修行的寧淨境，不建議食用。這個選擇多以佛教徒為主。但是，不是所有佛教徒都是素食者，即使是素食，也不一定是無五辛。所以，都是那句：「佛教徒不一定是素食者、食素者也不一定是佛教徒。佛教素食者，不一定食五辛，但是選擇無五辛者多是佛教徒。

我一直想自己做麻婆豆腐，但要找無五辛的豆瓣醬不容易，一般超市找不到，最近終於找到了。無五辛麻婆豆腐的做法可以真的是省油、省調味料、省時、省錢的好素菜！

忙起來，煮飯做餸最緊要快，又要簡單好味道！這個一定上榜！

做這個菜，前後不需十分鐘，方便、健康、美味！快來試下做給你的家人一起品嚐品嚐！

**「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到什麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜

名稱 :「居有常 業無變」（香荽素肉魯菇菌麻婆豆腐）

（圖片由作者提供）

風格：純素・無五辛

材料：（2人分量）

豆腐 1方盒

素肉魯 1/3 包

蟹爪菇 1包

芫荽 少許

薑蓉 少許

無五辛豆瓣醬 1湯匙

做法：

1. 素肉魯從冰廂取出解凍；

2. 蟹爪菇切去頂部，撕開，沖水洗淨，偏用；

（圖片由作者提供）

3. 豆腐切十字，備用

（圖片由作者提供）

4. 熱鍋放少許油，加入蟹爪菇略炒，蟹爪菇會釋出很多水份，慢慢煮乾讓菇味水份回滲，同時下薑蓉，香味發揮得更好

（圖片由作者提供）

5. 加入素肉魯，素肉魯已有調味，混和到薑蓉與蟹爪菇，味道剛好有點中和作用

（圖片由作者提供）

6. 加入豆腐，輕輕壓碎，略炒

7. 加入豆瓣醬，可以加少許水，再略炒

（圖片由作者提供）

8. 最後加入芫荽，略炒；上碟前再灑上少許芫荽即成

（圖片由作者提供）

味道：少許辣味的豆瓣醬與豆腐的清甜得到中和作用，還有香口素肉魯及薑蓉菇條，醒胃惹味，送飯一流！

難度：2分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「居有常 業無變」- 出處：《弟子規》

這句話是指居住的地方要儘量固定，避免變來變去；子女學業要儘量固定不應常轉校；出來工作選擇職業要慎思篤行，免得左搖右擺常換工；這樣令父母安心也對自己有好處。

「居」可分為三個層次來理解。學生時代可以理解為「學業」；在職人士可以理解為「事業」；結婚自組家庭可以理解為「家業」。

要讓孩子的學業上軌道，一定要讓生活有規律，要有固定的讀書習慣。

對在職層面理解，面對工作也要穩紮穩打去經營。如果工作不穩定，或不斷換工轉公司，個人的信用及忠誠度也會受影響，容易令人覺得你心性不穩定、不成熟、未有想清楚、飄忽。

家業就是家庭要經營的，要和睦和諧，對父母、對自立的家庭、對子女教育都能穩步前行。

每一動都會牽動身邊父母及摯親，做事愈穩健就愈是讓大家愈安心。