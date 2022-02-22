因為疫情關係，健身室強制閉館加上二人限聚，與朋友hangout順道一起健身做運動的日子，看來遙遙無期。當然，想維持良好健身習慣，Workout At Home也是好方法，但人人皆知「懶惰是魔鬼」，近日如此寒冷的天氣，連拿出瑜伽墊、換上運動服的力氣都沒有了，更何況實際做運動？其實家中休息的時候，也可以透過簡單的局部搓揉按摩，按走不同部位的贅肉！

根據中醫學的說法，想減走身體不同部位的脂肪贅肉，可先透過按摩疏通經絡穴位，促進新陳代謝及血液循環，再排走積聚身體的毒素，達到去水腫排毒的效果。而最簡單的按摩，就可由手臂、 腰間、大腿入手。

減走拜拜肉，不能整隻手臂按摩

首先是手臂，很多女士都因為手臂粗線條，而令上身整體觀感也變得厚重，想減走「拜拜肉」，不可以整隻手臂連肌肉一同按摩，只按脂肪贅肉就可以。

先將手臂成九十度伸直舉起，就會發現上臂正下方出現一條懸垂狀的贅肉，然後用拇指、食指及中指指肚捏住贅肉，像打麻雀「甩牌」一樣的手勢和力度，輕柔而小部分的打圈按摩，慢慢的由腋下往手肘按揉，重複約10次就可以。

消除腰間贅肉，大力一點才有效

接著就到最讓女士感煩惱的腰間贅肉，穿著牛仔褲一坐下就出現的一圈贅肉，如何才能消失？減肥當然沒有捷徑，日常健身運動也是需要的，但透過腹部搓揉，也可以增加氣血運行，有助排走腰間毒素及贅肉。

站起身並同樣以「甩牌」的手勢，在肋骨兩旁輕輕捏起贅肉，打圈搓揉三至五圈，可能會覺得疼痛，但不要收減力度，大力一點才有用。由肋骨旁向下按，到盆骨上方、肚臍水平後就可橫向肚臍方向按摩。每天重複三至五次，有助增強氣血運行、消除腰間贅肉及小腹。

按走大腿內側贅肉，3周可以減一吋？

最後就到超難減的大腿，瘦身需要持之而行，不論是運動健身或是按摩亦一樣，以下的大腿按摩，若然你每天持續進行，在一個月之內就可發現痛楚減輕，大腿腿圍也會變小！先坐在椅子的前部或床邊，大腿放鬆，利用三至四隻手指，抓住大腿根部內側的贅肉，同樣打圈按摩，由大腿根部開始按至膝蓋。然後就可坐前一點，開始按摩大腿後側的贅肉，同樣由大腿根部開始按至膝蓋。每天進行二至三次就可以，但要留意經期時不要進行。

以上三個局部按摩十分方便，亦不需要長時間，煲劇、上網時也可以進行，運動前後都適合做，總之就是多按無害！



