在家待了接近三個月，大家有否發現小腹忽然多了一層贅肉？健身室要待下月中才重開，也不是每天都能提起勁Workout At Home……不想放完「暑假」後，回到公司工作時嚇怕同事，絕對不能偷懶！對女明星來說，減肥keep fit是終身事業，不少女星更能火速減磅兼不反彈！到底她們有甚麼秘方？今次就來個女星減肥大揭秘！

Blackpink Jennie：空中瑜伽、Whole Food飲食

Blackpink Jennie是近年時尚界新寵兒，除了被稱為「人間香奈兒」，在擔任Calvin Klein品牌大使後，她在品牌內衣廣告中展露的纖瘦身材，更令人羨慕。當然平日的舞蹈及健身練習對消脂是必須，但原來Jennie私底下更喜歡空中瑜伽，同時需要柔軟度、靈活性及肌力的空中瑜伽，讓Jennie能練出結實的肌肉線條。

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另外，Jennie對飲食亦十分有研究，雖然以她的充足運動量，不需要特別限制飲食量，但對於食物種類選擇，Jennie就習慣Wohle Food飲食，即是不吃精製或加工的食品，以全天然的食物為主，尤其是蔬果及原型穀物，蛋白質則主要是魚和牛肉。

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