每逢問到女生最想減的身體部位，第一位當然是惱人的腰間贅肉，然後就會到下身的臀部及腿部。進行局部運動訓練當然可以有效增加肌肉、減走脂肪，其實瑜伽除了伸展放鬆，也有助達至矯正體態及瘦身的效果，今次要介紹的Frog Pose青蛙式，能改善假跨髖、腿型之外，更可減走因骨盆前傾而造成的「假肚腩」！每天只要乖乖的進行５分鐘循序漸進的伸展練習，整體下身線條就可逐步得以修飾改善。

Frog Pose青蛙式有甚麼好處？

提升運動訓練的效率，除了肌肉量、肌耐力，身體柔軟度及關節靈活性也絕不能忽略，而下身的髖關節就是身體其中一個重要關節，如果髖關節沒有定時伸展，變得過於緊繃的話，除了讓日常生活不便，對於運動表現效率也會大大降低。青蛙式則可幫助伸展及打開髖關節，同時改善身體其他問題。

假胯寬是很多都市女士擁有的問題，不但是下身腫胖，大腿根部突出的兩邊寬大，更會讓臀部顯得更低，形成短小的身材比例。透過開臗、開胯的青蛙式，能伸展到大腿內側的肌肉，促進髖關節血液循環，臀部也會回到原本正確的盆骨之後位置，同時輕微訓練臀部肌肉，改善假胯寬、啤梨身型。

練習青蛙式時，大小腿也同時進行伸展及放鬆，而膝蓋內旋的狀況也會一同改善，因此長期練習，X型腿或O型腿等腿型問題也能改善，讓雙腿愈來愈筆直、愈來愈修長。另外，因為平日翹腳或不良坐姿，很多女士都會不自覺的患有骨盆前傾，造成惱人的「假肚腩」，而青蛙式可以幫助大腿及膝蓋外旋，漸進式的伸展盆骨、髖關節及大腿內側肌肉，將脊椎、盆骨拉回正確位置上，骨盆前傾也可逐漸消除。

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