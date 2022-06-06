凱特王妃在鏡頭前總是展示完美的身型，即使穿上親民的衣飾，也像穿起度身訂製的高貴服飾一樣。她生下二子一女，特別是在生第三胎Louis王子時已經是36歲，但依然保持著剛加入皇室時的纖瘦身材。到底她是如何保持身型？原來她在結婚前及懷孕後都是使用一個瘦身秘方——杜肯飲食法！

甚麼是杜肯飲食法？

杜肯飲食法，亦叫作高蛋白質飲食法。它是由一位法國醫生Pierre Dukan提出，以進食蛋白質、減少攝取碳水化合物來達到減肥效果。許多人會將這個方法與現時大熱的生酮減肥法比較，雖然同樣是吃肉減肥，但不同之處在於生酮需要的是肉裏面的脂肪，而這個減肥法則需要攝取高蛋白質，因此要選擇油分較低的雞胸肉、西冷、雞蛋來吃，而不是像生酮般進食肥膩的五花腩、豬腳、魚皮等。

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這個減肥法分一般為4個階段：進攻期、巡航期、鞏固期及穩定期。每個階段的營養素比例會稍有不同，從最激進的只吃高蛋白質食物漸漸銜接到正常飲食。這個減肥法適合不少外食一族，因為比起多蔬菜的健康飲食，多肉少菜反而更容易達到，花費也較低，例如茶餐廳的扒餐走主食、蝦仁炒滑蛋、車仔麵淨餸或者KFC炸雞去皮都是適合進攻期的食物，選擇還不少呢。

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