朋友在FB上傳了女星照片，相中人是一直不變的長髮和露膊打扮。朋友帖文說：「每次看到她的照片，我就要提醒自己將來不要這樣。」然後其他朋友也加以評論，結論是：「年齡漸長是正常的，不要扮年青好嗎？」

注重打扮和保養的女生，想將來的自己變成如何的模樣呢？怎樣才算「裝嫩」？怎樣才是「認老」？似乎年紀大了就如何都不順眼？

最近台灣和歐美都有不少文章，探討著名女藝人們如何面對年齡漸長的轉變，如何在不同的人生階段活得精彩。的確，當平均壽命愈來愈高，我們不但要增長智慧，也要好好愛惜我們的皮囊。

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剛宣布確診乳癌的韓國知名藝人徐貞姬（祝她早日康復），現年62歲的她近年因擁有不太科學的外貌而著名為更多韓國人認識，19歲時是廣告天后，婚後離開演藝圈，40多歲時開始跳芭蕾舞，2015年離婚，60歲進入首爾芭蕾舞頂級舞團，被譽為高齡芭蕾舞皇后。（對徐貞姬有興趣讀者可Google一下她更震撼的人生經歷）

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我在FB分享徐貞姬的IG照片，問大家對「女人將來會變成甚麼樣子」有何期待？ 首先大部分朋友都不認識徐貞姬，但對於一位身型纖細柔軟、打扮時尚，沒有濃妝也沒有變型濾鏡的照片，都似乎滿有好感，「厲害！筋骨柔軟。」、「除了眼紋，皮膚狀態很好，羨慕！」、「髮量多，髮型靚！」、「打扮真的很重要啊！」 、「健康很重要。」可見「女人將來的樣子」，如果打扮能配合個人氣質，保持身型適中，健康有活力便最理想。

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細看徐貞姬年青時的照片，在沒有整容的年代，真的是天然美女，再看現在的照片，如果要說有機會是加工的可能會是高挺的鼻子，但整體來說都是很美，年過60的她除了拍時裝照外，不常化濃妝，反而髮型有很多變化。

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曾患抑鬱症的徐貞姬熱愛藝術，認為藝術就是生活，能緩和情感衝突，促進自我認知，調節身心、促進社交技能、減少焦慮使心靈滿足與平和，而跳芭蕾舞則是她抒發心情的管道，相信亦因為藝術和芭蕾舞培養出優雅的氣質。

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根據網上資料，除了大量運動以外，徐貞姬自20歲後非常勤於保養，包括勤敷面膜，以及沐浴後全身塗抹乳液按摩消水腫幫助排毒，此外，徐貞姬熱愛自己下廚，大多選擇健康及原型食物 。聽落好像很容易，其實都要有相信恆心，不過我還是認為她是得天獨厚，當她是極端例子來欣賞就好，平凡女子不要逼得自己太緊了（哈哈）。