這次再分享一些進階版的運動！。有些朋友會說，明明想找一些收腹的，為甚麼卻有不少背部的運動。要知道這些運動目的是腰背合一，重點訓練整個軀幹的肌肉群，才能利用室內有限的空間進行運動提升肌肉比率。

捲腹爬樓梯

以捲腹運動或仰臥起坐的方法開始，兩腳交替在牆身上爬行，然後回復起始動作，腹部及腳趾也要較為用力才可以完成15-20次的來回，是一個十分適宜收緊腰腹的運動。

（圖片由作者提供）

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謹記腰腹都要先用力收緊！

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提臀直腿

和之前的運動相似，以右膝屈曲支撐，當左腳尖「踩牆」作為第二支撐點後，右腳再往上伸直，然後回復至右腳屈膝的起始姿勢。

當然這個運動還可以加上手持藥球來增加難度。藥球的材質較為堅固，外殼有許多不同材質製成，有尼龍、皮革、橡膠等等，它的大小、外型，跟籃球很像，差別在於藥球的重量，1到10公斤都有，可依個人能力和訓練菜單來選擇。

這個運動應以左右腳交替運動10-12次最為有效。

（圖片由作者提供）

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這兩次針對的都是核心肌群的運動，但不要只是著重腹肌的訓練，要知道腹肌不代表核心，我們身體的腹腔只有脊柱支撐，所以它容易出現損傷問題。因此胸廓和骨盆之間存在一圈圈的肌肉，包括腰方肌、腹橫肌、腹直肌、腹內斜肌、腹外斜肌、豎脊肌、上面的隔肌、下面的盆底肌，這些肌肉保護脆弱的脊柱和器官，這些肌肉也稱爲核心肌群。只有核心肌群有足夠力量，才可以去支撐著整個身體及協調其他動作。

提提大家，利用樓架可以更有效進行運動！

（圖片由作者提供）

下期再來多些虐腹訓練吧！