筆者上期曾經提及，馬拉松過程中有很多突發的事情，例如：抽筋、腳痛、撞牆、肚痛等等比較常見。另外就是比賽期間因碰撞而引致受傷，輕則影響成績，重則危害生命。當然還有最嚴重的就是參加者是隱性心臟病患者，這個一定要靠自己，一旦感覺不適，就要立即停止，盡快求醫，找出真相，讓自己能夠安心做運動，達致身心康泰。

參加馬拉松比賽抽筋成因，多數是因訓練不足，未能儲夠每周約80公里訓練量，以致肌肉耐力不足，引致抽筋。另一原因是賽跑過程中，出汗太多，水分補充不夠，引致抽筋，這情況通常在比較熱的天氣下參加馬拉松比賽時出現。

而比賽期間腳痛，通常是因穿著不適合長途比賽的跑鞋，例如以短途跑鞋跑馬拉松，或跑鞋太舊，失去避震功能，防震不足而令腳踭、腳腕或膝蓋受傷。其次是不合尺碼的跑鞋，跑鞋太細會頂住腳趾而引致腳指甲積瘀，跑鞋太大會令腳掌在鞋內搖蕩，產生磨擦而起水泡。另外，穿著舊襪參加馬拉松比賽，也會容易引起水泡，因穿過的舊襪一定會形成了一些微粒，這些微粒長期磨擦同一位置，時間長了便會起水泡。所以，每場馬拉松比賽穿一對新襪，便可解決此問題。

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馬拉松比賽中撞牆，跑手撞到的是一幅無影牆，這牆通常會在32-38公里之間出現，撞牆原因比較多，一般都是因訓練不足而引致。其次是賽前儲存能量不足，早餐吃得太遲，未能及時提供能量。還有機會是比賽前段超速，跑手先使未來錢而引致過度透支等等。跑手只要在賽前準備方面，做足工夫，比賽期間控制均速，便可避過這一幅無影牆。

另一情況是比賽途中肚痛，甚至肚屙。發生此種情況，一般是因為比賽前吃早餐時出錯，例如於早餐時飮奶或飲果汁，這類飲品會導致輕瀉或胃部不適，甚至肚屙；也有在早餐時吃了刺激或難消化食物，因而引起胃痛。只要在準備早餐方面下些工夫，選擇合適的食物，便可避過此劫。

還有一些經常發生的意外是比賽期間跌倒，例如在比賽起跑時，因人多而擠迫碰撞，若重心不穩會被推跌，其次是比賽途中跑進水站補給時，容易因出入水站產生碰撞或被勾腳而跌倒。

筆者任教馬拉松二十多年，經常都會為參加馬拉松學生舉辦講座，提醒他們注意事項。上述經常發生的一定會講解，提醒他們好好提防，只要早餐不吃有輕瀉或刺激食物，比賽途中每一水站都補充水份，水站飲水時要瞻前顧後，很多事情都可以避免，安心比賽。

雖然筆者經常提醒跑手，但有些跑手卻想了另類方法，不讓上述問題出現。他們會在比賽前先服下止屙丸，不讓肚屙在比賽期間出現。比賽前先吞服鹽餅或防抽筋丸，以防比賽途中抽筋。比賽前先吃特強止痛藥，以求麻醉自己，沒有痛楚地奔向終點，跑完才睇醫生。

其實這些都是本末倒置，治標不治本的方法，只會令自己身體受損，值得嗎？還是做足訓練及準備工夫，不靠藥物，跑一場真真正正屬於自己的馬拉松比賽吧！