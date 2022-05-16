一般二頭肌肌腱斷裂，在臨牀檢查中顯然易見，單在觀察中就可以確認二頭肌腱撕裂，但亦要配合MRI確定撕裂位置和嚴重程度。

大部分的長頭撕裂患者，因為仍有正常的短頭，所以在功能上不會有太大影響，只有外觀上的差異。隨着肩部疼痛慢慢減少，輕微上臂無力或變形並不會影響日常生活和工作，特別是年紀較大或運動量比較少的病人，保守治療包括休息、服消炎止痛藥物，再配合物理治療便可以達到理想效果，並不會有長遠功能障礙。

但是二頭肌腱的使用率甚高，經常有病人是因為隱性傷患而產生的肩部痛症，而誤以為患上五十肩的問題。這也是正常的，除了明顯的意外受傷外，最常見的受傷機制其實是累積性的「過度使用」導致。

一些患者例如職業運動員或從事體力勞動工作的前線員工，他們需要強而有力的上肢力量來應付日常生活和運動需求，手術治療會是較理想選項，一般來說外科手術已經可以把撕裂的二頭肌長頭重新固定在肱骨處，而手術後再作復康訓練便可達到強化及穩定的效果。

另外，如果是肱二頭肌的遠端共同肌腱撕裂，因為會對手肘和前臂的運動能力構成相當大的影響，大部分病人都會選擇手術接合撕裂的肌腱，術後更需要以矯具保護數星期，待接合位置穩固後，就需要積極進行物理治療。

但當遇上隱形的傷患則會非常麻煩，通常在MRI影像檢查上只能看到發炎的徵狀，因此建議在開始出現一些動作過程中的疼痛時（還未發展成急性受傷），或是急性發炎期過後，慢性期又再不斷受傷，這樣就會產生一些細小纖維的損傷，且肌肉張力會提高，造成緊縮，需要時間修復，如果肌鍵沒有足夠的修復與伸展，又反覆的在高張力下使用，更容易累積創傷，演變成運動傷害；另一方面則是它因為在肩部上抬的過程中，與其他肌群的協調發生問題，導致肩部動態性的不穩定，讓二頭肌的磨損機率增加，或是逐漸失去功能。

物理治療師進行動作評估，找出日常生活中造成累積傷害的因子，進行運動訓練，重建功能。物理治療師可以幫助你：

1. 徒手按摩：解開肌腱與周圍沾黏的部位，促進肌腱滑動，降低反覆發炎機率，加速修復時間。

2. 肌肉伸展：讓二頭肌肌肉回復組織彈性，緩解緊縮，可以降低疼痛。

3. 指導居家伸展技巧：持續治療成效、避免肌肉持續緊縮。

4. 運動治療：經由動作評估後，針對功能不足的肌群設計個人化的運動訓練，打破累積傷害的惡性循環

5. 儀器治療：冰敷、超聲波、電療等。

若疼痛難以藉由冰敷及休息緩解，可能正處於發炎急性期，建議可進一步尋求物理治療師作出診斷。今次先介紹一些入門級的運動，先以穩定肩膊動態的運動為主。

初時以前臂及手肘位置「頂」住健身球或任何中型體積的球類，然後肩膊抬起上舉呈90°，來回進行0至20次。

（影片由作者提供）





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另一個運動，手肘伸直，以手掌壓著健身球，肩膊轉動，來回打圈，10至20次。（影片由作者提供）

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