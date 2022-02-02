第三年了！疫情下的農曆新年，群體聚會仍然可免則免。雖然長大以後，早就沒再隨家人到處拜年，但我偶爾還是會想念小時候每逢新年與表兄弟姊妹們跑跳鬧笑的好日子。

我想我是比較幸運的一群，每個人都有初戀，卻不一定有位青梅竹馬的「童伴」，而我人生第一個所謂喜歡的對象，就是我的小表哥了。

說起來好像既老套、又可笑，但在那個對愛情似懂非懂的童年，遇上一位特別疼錫自己的人，感覺真的很奇妙。直至現在，他還常常提著：「那時候我沒太多零用錢，但見你喜歡就立即買了兩顆兔子擦膠給你，我有多寵你你知嗎？」

我何嘗不是很珍惜你，廿多年過後，那顆兔子擦膠依然留在我老家的抽屜裏。

人大了，特別想念小時候那種純粹，喜歡就喜歡，沒太多計算，也從不考慮條件，甚至會隨便跟大人說將來一定要跟他結婚，可笑嗎？直至稍稍長大，弄清楚姑表與姨表的分別，便知道我們的關係永遠只能停留在青梅竹馬的幻想世界裏。縱然我和表哥到現在還是經常以開玩笑的方式「互flirt」，但心底裏也只不過想懷緬一下我們的快樂童年。

特意翻查了「青梅竹馬」的出處，是來自李白《長干行》的開首數句：郎騎竹馬來，繞床弄青梅。同居長干里，兩小無嫌猜。

開場是很浪漫的童戲，可惜餘下詩句全是描寫女生如願嫁給男孩後不久，對方便一直遠行不歸，剩她一個人徐徐老去。古今愛情都是寂寞，都是等待，未到最後，也不知道結局是苦是甜……

你有沒有遇上過你的青梅竹馬？

他是奧數精英嗎？是班裏的小霸王？抑或時而鬥咀，時而暖心的大哥哥？後來呢，你們又是怎樣失散？

近三數年，大家經常將「初心」掛在嘴邊，卻沒多少人有勇氣提起最無私、最純粹的愛情。那時候，我們的字典裏沒甚麼叫「門當戶對」，不拘泥於姊弟戀，沒介意過對方的身高，更加不會期望能從對方身上得到些甚麼。後來呢？不知從那刻開始，我們突然很在意對方年紀比自己小，覺得長太高很難找到男友，也發現物質生活會令人自我感覺良好。

這些觀念，你是從哪兒學會？

畢竟，生活令我們沒法無視所有現實需要，沒法哄騙自己愛情能夠戰勝一切愁困；二十歲的愛情觀與三十歲的都已大不同，何況是更久遠的豆蔻之年。

新一年裏，但願你們能夠拾回無雜質的、最純淨的愛情，祝福大家早日找到命定的那位。