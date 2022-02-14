浪漫，幾乎是情人節的代名詞，很多人更以情人節的浪漫，用作量度幸福感。但其實，浪漫是甚麼？

一個中午，拍拖四年的他與一位男同事在談論情人節的浪漫。

「我不知道甚麼是浪漫，只知甚麼是不浪漫，就是當女朋友投訴我在情人節的安排不合她心意，我就知道那是不浪漫。」對他來說，浪漫的定義只有一個，就是由女友來定義。

「很多女生視情人節為一個重要日子，怎樣安排節目及給她準備甚麼禮物，是男生的一種壓力。不知是幸還是不幸，今年疫情嚴峻，節日氣氛被沖淡，也無需花心思搜尋有浪漫氣氛的地方晚餐，算是輕鬆一點。」初婚的他，與女伴曾過了六個情人節，但面對情人節，依然有點不敢怠慢的想法。

「我想法跟你不同，就是因為疫情下所有食店關閉，要安排一個有浪漫氣氛的晚上，難度更高，要花更多心思。」他覺得土地問題是營造浪漫的障礙。

兩人談論情人節的浪漫，也像在分享情人節的煩惱。

有社會服務機構日前舉辦活動，邀請公眾分享情人節經歷。其中一位女士的故事，吸引了我眼球，內容輯錄如下：

有一年，當丈夫給我選購情人節禮物時，我卻認為兩個人簡單吃頓飯已經足夠，因為丈夫一直以來辛勤工作，對我的付出已經不再需要禮物來印證。這種對丈夫既欣賞又體諒的心境，是一種對他的浪漫。飯後，我們行到一座天橋，丈夫要揹我步上天橋，只30級樓梯，已見他氣喘，但他卻說：「將來結婚30周年，要揹你來回30次；為咗你我會堅持鍛鍊，養好自己身體。」

女士為這情人節經歷作了一個總結：「邊個話浪漫必定係鮮花、燭光、音樂相連？邊個話浪漫一定要對方送禮物？浪漫唔係要遵循人哋嘅標準，愛情間一個小行為、一句說話、已經係一件浪漫事，視乎用咩心態面對！」

感受幸福的第一步，是要戴上一副懂得欣賞幸福的眼鏡。



