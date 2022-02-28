曾經有人這樣形容性高潮：「30秒吹完一支伏等加」、「坐完雲霄飛車又坐海盜船」。但偏偏有很多人不喜歡喝酒和玩刺激的機動遊戲。

「由結婚開始，她都像不喜歡做愛，每次我提出做愛，她都不情願。」他婚前對婚姻性生活充滿憧憬，但年多以來的性經驗，遠遜預期。

「即使不是小說形容的欲仙欲死，起碼希望她會投入和覺得愉快，但現在是我單方面提出性需要，她卻沒有性滿足。按我觀察，她過去近兩年的性生活中，從未試過有高潮。」他認為一個女士有沒有高潮，是她是否享受性愛的根據。他覺得如果太太有過性高潮的體會，自然會對快感有追求的動機，她對性的投入度以及他們的性生活質素，也會截然不同。

「聽說做愛時間過短，沒有足夠時間令她興奮，女士就很難有高潮，但我們現在的做愛時間其實不算短，就是不明白她為何沒有性興奮？」曾經有一段時間，他懷疑自己性技巧不足而不能令太太有高潮，所以刻意延長了陰道性交的時間。

「有研究顯示，只有不到三成的女士可以在陰道性交達致高潮，甚至有些女士一生也沒有經驗過高潮。」我希望他明白，專注於抽插動作就能令女伴有高潮和滿足，是男人一廂情願的想法。

每個人的敏感部位都有不同，需要用心觀察和發掘。即使陰蒂是其中一個性敏感部位，但當男人只懂用力高速抽動，也未必能夠達到最大刺激，而且很多性交體位亦未必能夠有效接觸到陰蒂。

女性性高潮可以分為生理高潮和心理高潮：前者著重對敏感部位（如：陰蒂、陰道或乳頭）作適度刺激；後者強調伴侶間心靈與情感相連，在性愛共同投入享受中體會高潮的歡欣快感。要挑動女伴的身與心，單憑男人那胯下物，並不足夠。

他的樣子似明非明，然後對我說：「我相信很多男人都未必了解女人。」

情性教育，成人年人不一定比學生懂得更多。