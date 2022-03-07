歡愉和滿足，是很自我的感覺，自我得沒有固定標準。真正能夠體會性滿足的人，不會單憑一個行為反應來衡量性生活的滿意度。

「我覺得性愛質素比次數重要，若果沒有歡愉，即使做愛次數頻密，滿足感也不會高，所以我更加重視對方在做愛時的感覺和反應。」有些人以次數來衡量性愛的滿意度，他則以伴侶在做愛時的反應來評價性生活質素。

「有甚麼方法可以增加性生活的興奮度，令對方更加投入和享受？坦白說，我不太掌握她在做愛時的感覺。」已婚兩年的他繼續說：「做愛時，她多是閉上眼睛，沒有其他身體動作和反應，我不知道她是否興奮和享受？我曾經問過她對性生活的感受，她只簡單回應：ok。」

「你認為她應該有甚麼身體或行反應才算是有性興奮或性高潮？」我問他。

「女人在性興奮時，是否會有叫床聲？但結婚兩年，我從來沒有聽到過她有這反應。」他開始說出他的困惑：叫床是女性性高潮的反應，沒有這反應，就等於她的興奮度有限。

他這個標準和觀念，是在長時間的經驗中建立；塑造他的，名叫AV。在AV的世界，所有女性幾乎在整個性行為過程中都會伴隨著叫床聲，但他從沒在自己的床上聽過。

叫床是甚麼？當女性感受到性興奮，尤其接近高潮時，大腦意識會較為模糊及釋出解除抑壓物質，此時女性會無意識的發出喘息聲，這是一種自然生理反應，與在AV中聽到的激昂並近乎殺畜的慘叫，全不一樣。

「女性由興奮到高潮的反應，每個人都不同，有些人喘息呻吟、有些人微咬雙唇、有些人身體繃緊、有些人閉目享受、有些人抱緊對方這些自然反應，重點不是為了取悅觀眾或給伴侶自滿地認為自己性技巧了得，而是她真的享受著性與愛的過程。」我對他說。

追求性愛歡愉，能夠促進性關係，但先要分辨所選擇的方向，會對性生活帶來擴展還是局限？