有種男人，他沒有不良喜好，沒有拈花惹草，性格亦不算壞，但就是有「本事」讓你和他一起渾身不自在！

「其實做佢女朋友一啲都唔覺得被重視，佢總係朋友行先，可以全日唔停WhatsApp，有時間見朋友，但對我就冷冷淡淡咁。」她輕聲的說：「好似得閒先會諗起我，而自己就好傻咁日等夜等，等佢搵我咁！」

「定係佢鍾意見面先同你互動呀？」

「都唔係見得多，有時一星期都未必見到一次，仲要睇佢得唔得閒......」

是忙嗎？不，回覆message，約見面，有空都以朋友為先，卻沒給予她多少時間，難怪會心理不平衡呀。作為女友，實際連朋友都不如，日常固定的聯絡、基本的重視或關心，有麼？

不是說要在愛情、友情中二選一，但會有排序吧？要是他一直只把朋友、自己的schedule看得很重要，但不將女友當作一回事的男人，要嗎？尤其那種能擠出時間出席朋友聚會，卻只會把女朋友放在攝時間的份兒、忽冷忽熱、愛理不理，甚至是偶爾沒了人影，這種男人我遇過，超討厭！

情侶間要花多少時間聯絡、陪伴，一星期見幾次面，才算好？這當然沒有標準定案，但要是連自己都不覺得被對方想起過、情感需要被忽略、相處間失去平衡，那肯定是出了問題！

平日受盡無視、冷待，他只是有空、有需要時，才偶爾給予一丁點時間見個面。一次又一次的白等，心酸又心累，她對他來說，只是一個「無所謂」的存在麼？當她是可有可無，他會有多認真，是玩玩或攝時間而已吧，這樣的關係有開心過？

一個人有多在乎你，從細節看起，他平時如何相待、給予多少時間、有沒有關心愛護，這些都是明顯不過的答案。

不在乎你的男人，總有千萬個ignore你的理由，無謂自虐，認清事實，他並沒有多喜歡你，也許尋找下一個值得的人，比死守這個他更容易吧！





