這兩天，大家都在討論徐熙媛（大S）離婚再閃婚的新聞。那個廿年前的電話號碼，你還在用嗎？

即使電話沒改，但人事已變；大概，你想等的他終究沒再出現。就正如這廿多年來，我相信就連大S本人都不敢想像，具俊曄竟會真的再次出現。

不是很像韓劇嗎？台灣少女藝人迷上了韓流明星，然後由追星變成談戀愛，卻不幸被男方的經理人公司發現而將兩人狠狠拆散。後來男的事業不順遂，自覺人生很坎坷，所以一直維持單身；那邊廂，少女藝人拍了大受歡迎的偶像劇，旋即躍升為亞洲知名女星，談過幾場戀愛，去年末宣布與丈夫離婚，正式結束十年婚姻。

後續故事，就是稍早前我們所看見的IG公告，具俊曄發表了與大S結婚的消息，他指當看到大S離婚的新聞後，便立即找回那個收藏了廿多年的電話號碼，幸好那個號碼沒變，於是兩人的感情線又再次重新連結起來，「已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了……」若說人生如戲，這一齣的劇情確然浪漫至極，但願發展下去，也是向美滿的結局進發。

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朋友笑說，如果具俊瞱曾經與其他女人談過戀愛，相信大S的電話號碼早就被迫刪掉了。我說，換成了其他男人，可能不會等到前度離婚，便已經私下偷偷聯絡、偷偷約會。

人生有太多可能性，那個時候如果兩個人繼續發展，可能會因為聚少離多、工作繁忙而令感情轉淡，又或是年紀太輕，誘惑太多，未及珍惜便已放棄維繫；無疾而終的戀情，反而成為了一份難言的遺憾。而還好的是，那場分手，沒壞到讓他們決意此生此世不相往還。

好不容易等到對方回復單身，他想用愛去彌補當日的遺憾，在最好的時機撥一通電話，愛情就如願回來了。當然，不是每個人都有這種運氣，可幸他的對手是果敢直率的大S。

你有這份再愛的勇氣嗎？

或許早幾年前，我們還會對未來抱有無限憧憬，覺得眼前擁有的一切都是理所當然，根本理解不到「珍惜」是怎麼一回事。當時何曾想像過，原來某月某日，我們曾經享有的自由不再，曾經享有的好景不再，更加未曾想像下一次乘坐飛機，竟是要告別這個熟悉而又陌生的地方。疫症未走，戰亂又來，在這個最需要用愛來互相支撐的日子，我們還要畏懼甚麼、逃避甚麼？

大S：「人生無常，我珍惜當下的幸福。」一別廿多年，錯過的時間既然無法追回，我們唯一可以做的，是珍惜這刻所擁有的一切，用更好的自己，去贖回錯失了的時光。

哪怕又是旁人眼中的一場大冒險，如果連愛人的勇氣都失掉，我們就是對人生徹底的認輸了！