男人對女伴性慾的疑問，通常有兩類：一）女伴對性事缺乏興趣，男人覺得性生活乏味，生理上得不到滿足，說她是「性冷感」；二）女伴主動表達性需要，男人擔心自己應付不來，在心理上感到壓力，形容她為「大食」。

「以前他主動提出做愛，近年這情況愈來愈少，現在多由我明示及暗示提出；但即使我主動，他也會迴避和推搪。」已婚15年的她，還記得曾經被丈夫指她在性生活上被動，希望她投入多一點，為何現在自己主動，他又不想要，甚至迴避？很多人揶揄女人善變，但想起丈夫，她覺得善變的，不只是女人。

「曾聽過女人在性事上『三十如狼、四十如虎』，是真的嗎？」有一次她丈夫問我。

男人提及女人「三十如狼、四十如虎」，若非帶著嘲笑意味的性譏諷，通常是因為應付女伴的性需求而積累著焦慮和壓力。

「我覺得勃起能力近年有點退減，大部份男人也不想給伴侶看到……」他緩緩道出心中之慮，不是因為她太主動，而是擔心自己下面不動。

有些人形容中年女士為「虎狼之年」，準確一點這是一個階段的轉變：隨著年齡洗禮，女性對自己身體的了解及對性的認知逐漸成熟，更勇於表達對性的渴求；但男人到達30歲以後，睪固酮分泌下降導致性慾漸減。一增一減，有些伴侶的距離因而拉近，也有些因為適應轉變不當而出現焦慮。

做愛過程有三部分：前戲、性交和後戲。大部份男人只專注性交那部分，陰莖勃起能力亦自然成為做愛的關鍵，但塑造性親密和性滿足的，不應只是胯下那幾吋。

「可以怎樣面對這轉變？」他問。

「將做愛的焦點，由那幾吋擴展到大家親熱時由身到心的性與愛親密感。」

有輔導學角度指：所有的問題都是適應的問題（All the problems are adjustment problem）。夫妻走上床，除了要留意床褥彈性是否能夠承托身軀，也需要有足夠心理彈性去適應轉變。