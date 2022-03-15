「對住佢，我真係有啲攰⋯⋯」

她和男友關係不過不失，但他總像個長不大的小男生，依靠不來。

「佢份人唔係差，但如果一齊行落去，佢總係爭啲。淨係識打機、睇動漫，成個大細路咁，一講時事、國際新聞、投資，佢唔識更加唔會睇。」

他一直在公營機構當個普通文員，每年續約，今年不知明年事，算不上穩定。年屆30中，人工只有2萬多，看不到加薪，更不會想升職，但勝在工作量少，放工準時，工作時間大可做私人事，如上網打機、WhatsApp聊天、發白日夢等，非常適合他「hea爆」的性格。

「年紀唔細啦，工作同態度都仲咁hea？」我不禁說出口。

「拍左咁耐，我開始會諗將來，但佢性格又唔上進，我真係唔敢想像，同佢結婚，生仔，會係點⋯⋯可能搵錢唔多，經濟能力麻麻，所以佢份人好計較，平時連幾十蚊都怕我唔還咁，但你知柴米油鹽嘅生活幾咁現實！」她自嘲得有點苦。

剛一起時沒甚麼物質生活，沒關係，但該努力的年紀，他可有花時間建立、裝備自己嗎？當他背景和學歷同樣普通，閒時卻只會白過時間，工作留在原地，想著如何偷懶。沒認真、沒動力，更沒有目標，每當她好意提醒，他不是埋怨便是拿出不同理由推搪，就繼續懶惰吧。

對自己、生活得過且過，更從沒提及和她的將來。好幾年下來，讓她更為進退兩難，現在放棄即是浪費青春，但遠觀不到未來，繼續一齊能指望他會是個有膊頭，能為家庭帶來好的生活質素或保障的伴侶麼？

當邁向適婚年齡，是對現有關係愈見認真，就更會審視眼前這個他是不是適合的人選。她男友當了30幾年人，還是沒半分成熟，別說甚麼社會經濟地位，就連他們之間的價值觀，對人生、將來的想法都有差距吧！看不到前景，更是煩惱是否該交往下去。

對方的為人性格固然重要，思想層次、工作能力、將來發展，都是能否一起穩定走下去的重要因素。女人大概不是怕陪男人捱，而是怕他連進取心都沒有，讓她一直白等。





