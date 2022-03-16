想不到踏入2022才沒多久，我們的世界就開始一遍紛亂。縱然心裏想多點關注國際大事，但作為疫情下的香港人，卻又有一種自身難保的無奈。

M剛與男友分手了，她也可算是疫症下的受害者，「我男友是經營酒吧的，疫情期間不斷被迫停業經已很苦惱，去年以小食牌照復業後，想不到又遇上這一次禁晚市堂食。其實我很想陪他一起撐下去，但他卻說不想再耽誤我的日子了。活到這把年紀終於明白『有緣無份』的真正意思了，我們雖然深愛對方，卻奈何生活實在太累人，分開反而比較輕鬆。」

忽然想起身邊那些追夢的朋友，為了堅持理想就算睡劏房、捱麵包也在所不惜；倒是因為他們戀愛了，要開始對另一半負責任，才迫不得已放棄夢想。某程度上，戀愛是一種牽絆，快樂時一起蹦跳，困苦時卻可能變成了拖後腿。

M和男友相戀四年，回想一下，當中超過一半時間是在環境不穩定的情況下度過。當你一心努力打拼，希望愛情和事業穩步上揚的同時，卻總有外力把你扯下來。兩個人互相扶持，不是比獨個兒苦撐好一點麼？但男人有時候未必那麼想，尤其他清楚知道，自己沒甚麼能夠給予對方，只有分開走，她才可以有更好的選擇。

「我男友總是自己一個人扛，他覺得我年紀不輕了，如果繼續陪他捱窮吃苦，不如還我自由，希望有其他人代替他給我幸福。老實說，我很感激他為我著想，這麼好的男人，我當然也很想珍惜他、照顧他，但如果我賴著不走，我便會變成了他事業以外的另一種心理負擔。」她說。

那邊廂，M自己的處境也好不了多少，原為美甲師的她收入一樣受停業影響，現時只靠上門替熟客美甲來應付日常基本開支，「大概因為我也正在承受這些煩惱，所以我明白他在想甚麼，當事業隨時一下子崩塌，對男人來說的確是很大打擊。說實在，分手雖然傷心，但我想我們各自都鬆了一口氣，他只需要顧好自己就夠，而我也不必擔心長此下去將來的關係會不會變樣！」

角色逆轉，女人有困難時可能會想男人陪伴在側，不離不棄；但男人呢？當生活的擔子已經有千斤重，他們有時候寧可一個人扛，也不想把另一半扯進渾水裏去。

緣份就是那麼吊詭！有些情侶可以「共富貴」卻不能「共患難」，反之亦然，患難過後無法一同享受福報的，我們也屢見不鮮。

小時候總天真地相信，愛情是可以抵禦世上任何困難，縱有天大事情，只要兩個人死守愛情，最終一定可以戰勝難關。人愈長大愈更清楚，就算不計關係衍生的矛盾枝節，愛情本身的力量其實也沒大到無堅不摧；來到關鍵時刻，才讓人明白到，共同承擔不一定變得輕鬆，原來放手也可以是一種祝福。

有時候，我情願你心無罣礎去面對難關，也總好過眼睜睜看著自己變成了你的負累。答應我，你一定要好好過，這樣才不枉費我背著你流過的眼淚。