幸福，不是兩個人走在一起就必然出現。

「我不相信婚姻！即使曾經作出過一生一世的承諾，但人一旦變了，承諾也抵擋不了變心。感情變了起來，一紙婚書的承諾，沒有多大作用。」她不相信婚姻，卻又同時給我分享自己對愛情的期盼：「我當然希望可以找到一段持久穩定、雙方同時願意付出的感情。兩個人的感情可以一生一世，相信很多人都想有。」

在感情的世界，人有時很矛盾，渴望一生一世的愛情，但難以相信一生一世的承諾。當盼望愛得持久，卻又不相信對方給自己愛的承諾，可以怎樣處理這內心矛盾？怎樣防止對方變心？日前有報導指女藝人大S離婚不久後再婚，其前夫感情世界的色彩亦不遑多讓，火速跟另一女藝人傳出緋聞成為情侶。為了要令男方循規蹈矩，有傳女方給男方定下五大「家規」：

一）只要女方想看男方手機，就要讓她看；

二）亂加女生留女生微信，賠人民幣100萬；

三）被發現和女生聊騷，賠人民幣200萬；

四）喝酒後懷念前任看照片發微信，賠人民幣500萬；

五）被發現和女生喝酒聊風騷上床，賠人民幣1000萬。

上述情況一旦被發現，男方要立即轉賬，而身邊所有人皆可舉報，檢舉者可以得到一半的罰金。有傳因為有這些罰則，男方也不敢在別人面前提起他的前度。

一諾千金原來有兩個意思，一個是人很重視承諾，最新的演繹是如果不履行承諾，就會被懲罰很多金錢。對感情的承諾，最好是由心而發，但如果相信不了對方的心，就要由對方的金出發。管理愛情，莫非這也是沒辦法中的辦法？

如果不是因為愛，承諾會變成一種箝制，伴侶關係中的問題不會因為作出的「承諾」而消失，對方常與別人搞曖昧的個性也不會因為「承諾」而變得專一。失去信任、帶著箝制的承諾，只會將兩個人帶進一個像「貓捉老鼠」般的遊戲，雙方同感疲累。