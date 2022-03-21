  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
兩性
兩性關係

21/03/2022

渴望愛情，卻又不信承諾：用懲罰性方法管理愛情，所謂承諾其實都變成箝制？

#婚姻 #出軌 #兩性關係 #愛情 #感情 #Love Philosophy #大S #承諾 #一諾千金
  • 收藏文章

　　幸福，不是兩個人走在一起就必然出現。

 

　　「我不相信婚姻！即使曾經作出過一生一世的承諾，但人一旦變了，承諾也抵擋不了變心。感情變了起來，一紙婚書的承諾，沒有多大作用。」她不相信婚姻，卻又同時給我分享自己對愛情的期盼：「我當然希望可以找到一段持久穩定、雙方同時願意付出的感情。兩個人的感情可以一生一世，相信很多人都想有。」

 

　　在感情的世界，人有時很矛盾，渴望一生一世的愛情，但難以相信一生一世的承諾。當盼望愛得持久，卻又不相信對方給自己愛的承諾，可以怎樣處理這內心矛盾？怎樣防止對方變心？日前有報導指女藝人大S離婚不久後再婚，其前夫感情世界的色彩亦不遑多讓，火速跟另一女藝人傳出緋聞成為情侶。為了要令男方循規蹈矩，有傳女方給男方定下五大「家規」：

 

只要女方想看男方手機，就要讓她看；

亂加女生留女生微信，賠人民幣100萬；

被發現和女生聊騷，賠人民幣200萬；

喝酒後懷念前任看照片發微信，賠人民幣500萬；

被發現和女生喝酒聊風騷上床，賠人民幣1000萬。

 

　　上述情況一旦被發現，男方要立即轉賬，而身邊所有人皆可舉報，檢舉者可以得到一半的罰金。有傳因為有這些罰則，男方也不敢在別人面前提起他的前度。

 

　　一諾千金原來有兩個意思，一個是人很重視承諾，最新的演繹是如果不履行承諾，就會被懲罰很多金錢。對感情的承諾，最好是由心而發，但如果相信不了對方的心，就要由對方的金出發。管理愛情，莫非這也是沒辦法中的辦法？

 

　　如果不是因為愛，承諾會變成一種箝制，伴侶關係中的問題不會因為作出的「承諾」而消失，對方常與別人搞曖昧的個性也不會因為「承諾」而變得專一。失去信任、帶著箝制的承諾，只會將兩個人帶進一個像「貓捉老鼠」般的遊戲，雙方同感疲累。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

你可能感興趣

更多兩性文章

Video

作者

放大顯示
周一加油站
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk