在感情關係裡，有一種人會嚐到愛的味道卻沒有擁有的權利，認真去愛卻又會在愛中受傷，他們叫第三者。



「我對老婆已經沒有甚麼感覺，有的只是家庭責任，雖然還未離婚，但我們已經沒有感情。」指出軌是因為婚姻中感情失落，是很多出軌者作過的解說，兩年前她也曾經在已婚的他口中聽過。



過去兩年，她一直給他填補他口中所謂的失落。她形容自己與他的關係是地下情；準確一點來說，這是一段帶著恐懼與自責的感情。在大部份人眼中，小三破壞別人家庭，一旦被人知悉，只會被指責唾罵，是名副其實的「見光死」。



因為自己不想成為他們「逼分」的推手，她一直都在靜默中期望和等待，從沒催逼他要跟太太離婚。她曾經想過，再待一段時間他和太太會否分開？但要待多久？一年之後又一年，她與他的感情仍是見不得光的地下情，他對太太的責任仍是一直負責任。她開始懷疑腦海裡的是期望還是奢望？



「愛一個人愛得這樣辛苦，是我命運不濟還是上天對我作弄？」她將遭遇歸咎天數命理，只反映當下思想模糊混亂，拿捏不住自己內心。



「愛情本是令人開心滿足的經驗，是甚麼令你的愛，變成是一種既虐己又虐心的經驗？你希望擁有的，是怎麼樣的愛情？」我希望她聚焦於自己的思緒與感受，因為愈忽略內心定位，愈難找到出路。



「當然是希望找到一個愛自己、對自己專一的人。」她開始導出有愛的感覺卻沒有專一基礎的感情矛盾。人在愛情中有時頗盲目，對一個出軌打破了專一和忠誠的人，卻希望他對自己專一與忠誠。



人對愛情有渴求，本是自然和正常事，但如果經營著的關係與自己的期望與原則相違，愛很容易會變成痛。痛，是因為自己做的在背叛自己。



要降低自己的感情期望去屈就，還是堅持原則向一段眼淚多於笑容的關係說不，是她在十字路口難再迴避的抉擇。