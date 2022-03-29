聽著男人不壞，女人不愛？對方愛劈腿、搞小三，你一直知情，但被背叛、折磨著，他只要搬出無數的借口，已足以讓傻傻的你，傷過痛過後依然不欲放手？還是奉勸你別期待他會輕易改過自新吧，認清實況，別天真的死心塌地了！

「無論他做些甚麼，你已心存懷疑」

兩人之間的互信，不是一朝一夕的事，但要破壞雙方的信任卻只需要一瞬間。他曾經出軌的事實，是真的說過去便過去嗎？管他怎麼開脫，他偷食過便成了你們之間永遠的裂痕，忘記不了，更是修補不來。

他無論做些甚麼，例如和朋友飯局、晚了回家、加班次數頻密，所有的事都會讓你不自覺的有所懷疑。就連他身邊出現的人、同事、異性朋友，都輕易讓你惶惶不安、半信半疑。這就是被劈腿後最難以克服的階段吧，一直的疑神疑鬼、渾身不自在，注定成為這段關係的計時炸彈。

「他根本不夠愛你麼」

當初的情投意合，相愛、承諾，都只是說說而已嗎？控制不住自身慾望，會偷腥的男人，是因為沒有很愛自己？當一段關係沾上污點，繼續維持下去是有緣再續，還是花費心力、徒勞無功，你也搞不清他是真心的想留在你身邊，或只是未遇到下一個令他更動心又願意動身離去的她？

愛你的人是不願意傷害你的，而他卻為了一己私慾公然劈腿。他所謂的愛不夠維持對你持續的專一、忠誠，卻一直裝作沒事發生，企圖矇騙下去，再補上謊話和藉口，一切聽起來都份外諷刺，大概連你心底裏也懷疑兼動搖了吧。

「就如一個無限的輪迴，他還是會再犯」

別以為你發現了這次真相，他坦承後便是過去式，兩人的關係被第三者打破，是如何能當作沒發生過！無論他是認錯或作出更多的承諾都好，你的心早就掉到冰點。他嘴上的道歉是真心反醒後的真話，還是那出軌的身體更誠實？

這次偷食能矇混勉強過關，慣犯都會心存僥倖，大概還會有下一次！他心裏盤算的事，可能是下次如何把謊話說得流利點，怎樣能騙得更徹底，道歉過後是從不覺得真的抱歉麼？！在這段失衡的關係，繼續付出是能收獲更多，還是該及早止蝕離場，這條數永遠都計不清。

愛夾雜過傷害，大概最讓人難以釋懷吧，別真的相信「浪子回頭金不換」，以為他留下來是因為最在乎你。面對背叛你的男人，深愛過，亦被他傷害過，勉強繼續，真的能守得雲開麼？要知道惡習難改，跟這種劈腿慣犯糾纏下去，終究不會有甚麼好結果！找下一個比他好，會真心愛護你的人，應該不至於太難。