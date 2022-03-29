今屆奧斯卡頒獎禮，果真是鬧得熱哄……

就如往常一樣，前晚臨睡前我已估計到一覺醒來所有媒體都將被奧斯卡的新聞「洗版」；萬萬想不到，昨天「洗版」的不是賽果，而是Will Smith狠狠打向Chris Rock那一幕。最佳電影是哪齣？有沒有按Sean Penn請求讓烏克蘭總統澤倫斯基亮相？很抱歉，這些東西再沒有人關心了，大家集中討論的，是那一巴掌到底打得正確嗎？

來重溫一次案發經過，台上司儀Chris Rock發言時拿了Will Smith妻子Jada Pinkett Smith來開玩笑，嘲諷她的髮型很適合演出經典女兵電影《伴我雄心》。實際上，這個笑話卻刺中了Jada的傷痛處，全因她長年受脫髮問題困擾，才逼不得已將頭髮剷至極短。本來保持笑容的Will Smith察覺到妻子一臉不悅，便立即站起來走向台上痛擊Chris Rock，令在場賓客嘩然。

事後Will Smith再以最佳男主角得獎者身份在台上發言，他流著淚說自己可以承受大眾批評，但他卻有責任要保護家人。

外媒一面倒指責Will Smith在公開場合使用暴力，有傳言奧斯卡高層正考慮奪回他的影帝獎項，而洛杉磯警方亦已介入調查，只是Chris Rock表明不會提告。作為電影界盛事，想不到連頒獎禮也是如此戲劇性。

看本土網民的評價，多半都讚揚Will Smith 護妻有理，戲裡戲外都是英雄，是真漢子，但當然也有不少人認為「暴力是不對的」、「出手打人就是錯」。至於旁觀者說，其實事情可以有更多聰明的解決方法，例如帶妻子離席抗議、上台要求對方道歉、事後向大會投訴等等，相信在他們眼中Will Smith正好就是廣東諺語「精人出口，笨人出手」的後者，一受挑釁就理智全失。

有位朋友打趣說：「如果我被人取笑，我不期望丈夫會為我做些甚麼，他不隨大夥兒一同嘲笑我已是萬幸了。」

若你問我，我不敢斷言批評Will Smith的行徑是否不能接受，只因我同時亦很痛狠嘴賤者專挑別人的傷口撒鹽。畢竟，沒有人比Will Smith更清楚妻子承受頑疾，頭髮一把一把落下的哀痛感受，只有他看見過她最無奈、最自卑、最頹唐的樣子，只有他清楚她的內心有多難過，當全球直播Chris Rock訕笑她的外表，只有他清楚她根本沒法強裝堅強。

訴諸暴力也許是不對的，前提是他這次並沒有禍及無辜。曾經有一個男人在傷害完兩個女人之後說了一句：「我犯了全天下男人都會犯的錯」，而這一次Will Smith 犯了一個全天下許多男人都不敢犯的錯，卻只為了保護一個女人，莫理對方曾經出軌、曾經背叛，他仍然不顧一切保護他深愛的女人。

有時候我們難免要在不足一秒的情況下做出一些決定，反應慢了，事後可能會自責或被怪責為何不這樣那樣做；而當刻你決定了這樣做時，又有人批評你為何不那樣做，為何要衝動行事。說穿了，大概這世上並沒有百份百完美的解決方案，而我們能夠做的，只有默默承擔那半秒選擇帶來的後果。如果是因愛而起，你便明白到，有些深坑是註定要一頭栽進去的；就算明知是錯，我們依然會往錯的方向走。

作為女人，被守護的滋味絕對是甘甜的，偏卻要擔心他惹起了另一個事端。人生就是如此，祝願和平不單是期望沒有侵略、沒有戰爭，還包括人類一切惡言惡行；上善若水，水善利萬物而不爭。



