「我一直都太傻，信佢講嘅嘢係真，信佢真係愛我⋯⋯」她帶點結巴的說。

「當局者迷呀！」我懂的，誰不是過來人。

「佢一直話最鐘意我，叫我俾啲時間佢處理，佢會同女朋友講清楚，同我正式一齊！」

「唔氹你，又點令你留低呀！」

她和男友一起已有年多，是一齊後才知道自己是個名副其實的第三者，他有個拍拖多年的女友，雖未談婚論嫁，但早就是親朋戚友公認的一對。而她發現真相後，本想離開，但他一而再的挽留，並承諾會處理好，讓她不禁心軟留下，繼續名不正，言不順的關係。

「就係佢一直氹住我，又叫我忍多陣，我先相信有機⋯⋯點知最近佢先話其實從來都無打算同女朋友分手，咁我點算？已經同佢一齊咁耐，邊有話斷就斷！」她長嘆一聲：「我情願佢從來都無講，唔好畀希望就唔會有期望，以為佢真係夠愛我，最後會揀我⋯⋯」

直至近日她有意無意的談及將來，想男友確認她的身分，給予應有的名分，才發現他身心從來都不在，他由不置可否，到愈聽愈避忌，最後說出真相 — 不會有那一天。一直以來和他在一起，原來是睜著雙眼發場夢。

沉迷時只會看到美好的一面，相信自己想相信的事，要是沒有哄、沒有騙，也許她不至於幻想太多，以為這段關係只是暫時不能見光，以為會有「捱出頭」的一天。難怪的，當一個人被付予希望時，容易失去理智和正常的判斷力，就算明知自己在第三者的位置。

「如果佢同我講真心話，一直只係想一腳踏兩船，可能我都無咁嬲，至少我知佢想點，仲可以揀繼續定係搵下一個，但佢愈氹我，我就愈迷，最後退到呢一步，連自己都唔知自己做緊咩⋯⋯」

人就是這樣的自私麼，為了把對方留在身邊，享受左擁右抱，不欲理清這段不正常的關係，刻意說出連連甜蜜的謊言，由月拖到年，騙著她一些自己不曾想做的事？！有期待，所以有傷害，要是沒有哄騙，至少她還能自行決定留下還是分開，誰要明知道他不是真心，說的都不是真話，還願意和他虛耗著光陰！

何必給人無限希望，又讓人徹底失望呢！